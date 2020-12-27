滿足身障生就學需求 桃市適性輔導缺額大於畢業人數

桃園市今天舉行身心障礙學生適性輔導安置宣導博覽會，桃園市長鄭文燦表示，這屆國三身障學生共約有1100人，110學年度桃園市適性輔導安置開缺名額有1565人，大幅超過畢業人數，可讓身障學生安心就學，選擇適合自己的學校就讀。

鄭文燦說，桃園市身心障礙學生人數有1萬2852人，身心障礙學生除免試入學、特色招生外，也有適性輔導入學管道，可分為安置特殊教育學校、安置高級中等學校集中式特教班及安置高級中等學校等3種安置方式，110學年度桃園適性輔導安置開缺名額有1565個，而今年國三畢業生人數約1100人，可充分滿足學生就近入學的需求。

桃園市自升格以來每年皆舉辦該宣導博覽會，今天共有35所高中職學校、勞動局及家長團體協會等共44個單位設攤，讓學生及家長可以面對面與學校、家長團體及相關單位諮詢，也能更深入了解學習內容、學校環境、特色及未來發展。

鄭文燦指出，近年來桃園設置身心障礙專班數量大幅成長，今年更編列約1億6875萬提供身心障礙學生教育福利補助，包括學雜費減免、教科書、交通費、教育代金、獎助金、助理員、專業團隊等補助。

為照顧身障者，鄭文燦提及，除教育局外，社會局設有身心障礙福利科、勞動局有身障就業科等，希望能全方位照顧身心障礙的市民朋友。