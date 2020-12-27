新竹縣跨年晚會活動 交通管制、接駁懶人包出爐

新竹縣政府12月31日在縣府廣場舉辦「浪漫竹縣 與你相見」跨年晚會，縣府今天公布跨年晚會交通管制範圍、路段及時間，以及免費巡迴接駁車停靠點、汽、機停車資訊，也提醒民眾全程配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，詳細活動資訊可到活動官網(https://hchg2021.org/)查詢。

縣府交旅處指出，管制區內只出不進，包括東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路以內、北側光明五街以內，自12月31日下午2點時起至明年1月1日凌晨1點為管制區域；光明六路(縣政二路至縣政九路)從31日下午2點起機動管制、下午4點20分封閉管制至1月1日凌晨1點。

縣政六路(光明六路至光明九路) 31日上午10點起封閉管制至1月1日上午6點止；縣政五街(光明六路至光明九路)與縣政七街(光明六路至光明九路)自31日14時起機動管制至1月1日凌晨1點止。

開車前往的民眾可將車停在高鐵新竹站區、新竹豐邑喜來登大飯店周邊以及新竹縣體育場，這3區皆安排接駁車，高鐵站接駁車自下午5點開始發車至晚上10點半，活動會場接駁車則從晚上10點至凌晨12點45分，每15分鐘一班車，機車族則可將機車停放在縣政八街的汽車格，或縣府A棟停車場等再步行至活動會場。