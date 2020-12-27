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賴清德走讀新竹縣峨眉石峎古道 現地取材體驗手作步道

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
賴清德（左二）與楊長鎮（左三）在步道師指導下，體驗用現地的石頭、木材等手作完成12公尺的步道。記者陳斯穎／攝影
賴清德（左二）與楊長鎮（左三）在步道師指導下，體驗用現地的石頭、木材等手作完成12公尺的步道。記者陳斯穎／攝影

副總統賴清德與客委會主委楊長鎮等人今天上午走讀「樟之細路」新竹縣峨眉鄉石峎古道，並體驗手作步道。賴清德表示，台灣人重視後端醫療，卻不重視前端的健康促進，成人有約一半人體重過重，呼籲大家要多到戶外走走、運動，讓樟之細路的步道，除了過去是原住民生活區域及客家人交通要道，未來也能成為民眾健康行走的步道。

客委會推動的樟之細路涵蓋了新竹縣6鄉鎮，其中的石峎古道總長2.2公里，銜接北埔鄉與峨眉鄉。

賴清德與楊長鎮在步道達人劉克襄帶領下，先到客家傳統建築清河堂聽取石峎古道歷史由來，並與縣長楊文科一起品嚐在地的東方美人茶及客家菜包，接著步行前往古道，在步道師吳清地、李嘉智指導下，體驗用現地的石頭、木材等手作完成12公尺的步道。

賴清德表示，根據國健署最新公布國人平均壽命約80歲，健康餘命為72歲，「不健康生存年數」高達8年；另外，成焚肥胖率也高達43.9％，這代表一般人僅重視後端醫療診治，卻不重視早期健康促進與疾病預防，因此，他與千里步道協會共同推動「健康台灣，千里共行」，期盼國人響應多走古道，養成健康促進習慣，打造健康台灣。

楊文科說，樟之細路主線長度約270公里，其中竹縣就占了四分之一，石峎步道早期是賽夏族人、客家人等，挑茶、物資往來重要交通要道，迄今仍保留自然生態及人文景觀，由在地社區以手作步道的方式持續維護，期待賴副總統及楊主委在參訪中留下深刻印象，未來也多加支持竹縣地方峨眉建設。

賴清德與楊長鎮等人先到客家傳統建築清河堂聽取石峎古道歷史由來。記者陳斯穎／攝影
賴清德與楊長鎮等人先到客家傳統建築清河堂聽取石峎古道歷史由來。記者陳斯穎／攝影
手作步道的材料皆為就地取材，利用現地的石頭、木材等完成。記者陳斯穎／攝影
手作步道的材料皆為就地取材，利用現地的石頭、木材等完成。記者陳斯穎／攝影
副總統賴清德在步道師指導下，體驗用現地的石頭、木材等手作完成12公尺的步道。記者陳斯穎／攝影
副總統賴清德在步道師指導下，體驗用現地的石頭、木材等手作完成12公尺的步道。記者陳斯穎／攝影

賴清德 新竹 楊文科

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