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賴清德走讀新竹縣峨眉石峎古道 現地取材體驗手作步道
副總統賴清德與客委會主委楊長鎮等人今天上午走讀「樟之細路」新竹縣峨眉鄉石峎古道，並體驗手作步道。賴清德表示，台灣人重視後端醫療，卻不重視前端的健康促進，成人有約一半人體重過重，呼籲大家要多到戶外走走、運動，讓樟之細路的步道，除了過去是原住民生活區域及客家人交通要道，未來也能成為民眾健康行走的步道。
客委會推動的樟之細路涵蓋了新竹縣6鄉鎮，其中的石峎古道總長2.2公里，銜接北埔鄉與峨眉鄉。
賴清德與楊長鎮在步道達人劉克襄帶領下，先到客家傳統建築清河堂聽取石峎古道歷史由來，並與縣長楊文科一起品嚐在地的東方美人茶及客家菜包，接著步行前往古道，在步道師吳清地、李嘉智指導下，體驗用現地的石頭、木材等手作完成12公尺的步道。
賴清德表示，根據國健署最新公布國人平均壽命約80歲，健康餘命為72歲，「不健康生存年數」高達8年；另外，成焚肥胖率也高達43.9％，這代表一般人僅重視後端醫療診治，卻不重視早期健康促進與疾病預防，因此，他與千里步道協會共同推動「健康台灣，千里共行」，期盼國人響應多走古道，養成健康促進習慣，打造健康台灣。
楊文科說，樟之細路主線長度約270公里，其中竹縣就占了四分之一，石峎步道早期是賽夏族人、客家人等，挑茶、物資往來重要交通要道，迄今仍保留自然生態及人文景觀，由在地社區以手作步道的方式持續維護，期待賴副總統及楊主委在參訪中留下深刻印象，未來也多加支持竹縣地方峨眉建設。
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