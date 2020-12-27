不讓苗栗後龍鄉親身後離鄉背井 鎮公所1.3億多元蓋納骨塔

苗栗縣後龍鎮第一座公設納骨塔聚福堂因沒有合法化，停擺近10年，鎮公所舉借1.3億多元，擇定聚福堂旁停車場新建第二座納骨設施，規畫3萬多個櫃位，鎮長朱秋隆等人今天開工破土，預計2022年6月完工，估計足夠提供未來35年需求。

後龍鎮新建納骨設施統包工程今天開工破土典禮，安排大鼓、祥獅表演，法師灑淨祈福，內政部民政司長林清淇、縣議員林寶珠、鄭秋風、劉順松，及朱秋隆等人動鏟，朱秋隆宣布，「鄉親期盼近10年的納骨塔，終於能夠動土」，2022年6月完工，身後事不用再離鄉背井到外地。

後龍鎮新建納骨設施基地面積約2700坪，建築空間計畫抱水、背山，左青龍、右白虎的地理，規畫興建一棟地上4層混凝土結構納骨塔，可容納骨灰及骨骸3萬多個，設祭拜大廳、祭拜區、服務中心、家屬休息室等，足以提供後龍鎮未來35年之所需。

鎮公所指出，聚福堂1978年台灣省政府補助經費興建，但因沒有取得使用執照，2011年經縣政府命令停止販售塔位，公所持續努力解決公立納骨塔塔位不足，今年3、4月獲得突破，縣府核定興辦事業計畫、自償性債務舉借及償還計畫，標借1.3億多元，第二座公設納骨塔興建經費到位。