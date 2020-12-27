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支持盲人環台公益路跑 鄭文燦祝6社服團體順利募年菜

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
鄭文燦出席「2020年盲人環台為公益而跑活動」。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦出席「2020年盲人環台為公益而跑活動」。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天上午前往楊梅火車站前，出席「2020年盲人環台為公益而跑活動」時表示，第4屆2020盲人環台公益路跑昨天自台北市南門國中起跑，為期16天進行環台，第2站來到桃園於楊梅火車站起跑至竹南，除了推廣身心障礙者社會參與，帶領更多社福機構內的朋友們共同走出戶外鍛鍊身體，也期盼吸引更多人支持公益行動。

這項公益活動也為6個社福單位完成募集年菜的夢想，讓弱勢家庭順利過好年，包括中華民國自閉症總會、惠明盲人福利會附設台中市私立惠明視障者教養院、高雄市生命源全人關懷協會（匠愛家園）、宜蘭縣自閉症協福利促進會、家扶花蓮分事務所、台東縣私立牧心智能發展中心

鄭文燦提到，身障運動的權利應該被提倡，過去市府曾辦理世界聽障籃球錦標賽、亞太聽障運動會等活動，以無聲的比賽展現生命的精采，今年全國身心障礙國民運動會，桃園也有聽障運動選手在田徑項目以驚人成績蟬聯冠軍，非常厲害。他自己也曾體驗過盲人棒球運動，擔任打者及跑者，聽音辨位掌握時機揮棒跑壘，考驗很大。

鄭文燦歡迎盲人環台公益路途經桃園，感謝陪跑者一路陪伴，並祝福盲人跑者一路展現意志，完成環台的壯舉，立法委員黃世杰、市府社會局副局長劉思遠、楊梅區長羅國裕、台灣盲人環台為公益而跑協會理事長郭瑞和都同出席活動。

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