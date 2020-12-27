峨眉農會與租車業者合作 推經典小鎮採果樂遊程

新竹縣峨眉鄉入選交通部觀光局2021年「台灣經典小鎮3.0」，為迎接即將到來的元旦假期、農曆年節及第二波農遊券，峨眉鄉公所與峨眉鄉農會與e-go台灣租車旅遊集團合作規畫「採桔專車1日遊」及「桔園餐桌饗宴」套裝行程，歡迎全台民眾來到經典小鎮「博柑情」。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，為了振興農業商機，行政院農業委員會宣布推出第二波農遊券「採買年貨 農遊快樂購」活動，民眾只要在今年12月25日至明年2月10日期間，到指定店商平台、展銷活動或實體銷售據點，購買國產農特產品1千元，憑發票或消費憑證上網登錄成功就送1張250元農遊券，峨眉鄉農會已申請優惠活動銷售據點，也超前部署推廣桶柑、東方美人茶及苦茶油系列農特產品禮盒。

峨眉鄉農會也與e-go台灣租車旅遊集團，規畫「採桔專車一日遊」及「桔園餐桌饗宴」二合一套裝旅遊行程，邀民眾品嘗地方特色料理，同時體驗採果樂、欣賞峨眉優美風景。

e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源表示，公司推出桔園餐桌專車報名費用每人1200元起，明年1月15日起每周四至周日辦理至228連續假期，每日限額160名，民眾可至Up To Go網站或台灣各大旅遊網站報名。