驚人！ 桃園屋頂太陽能發電3.3億度 9.4萬戶1年用電

桃園市政府全力推動屋頂型太陽能板發電，獲民間企業響應，市府經發局今天上午表示，至今全市屋頂太陽能光電建置私有佔九成，發電裝置容量311MW、每年發電量3.3億度，約可供9.4萬戶家庭用年用電，為北部縣市第一，相當大潭電廠70%裝置容量。

市府經發局長郭裕信表示，市政府近幾年大力推動太陽能及再生能源裝置發電，升格以來，桃園推動太陽能板、再生能源成長達60倍，是北部地區最高縣市，桃園的經濟成長動能很強，用電需求量很大，市府配合國家能源政策轉型，在2025年前推動桃園更多再生能源建置目標。