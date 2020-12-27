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驚人！ 桃園屋頂太陽能發電3.3億度 9.4萬戶1年用電
桃園市政府全力推動屋頂型太陽能板發電，獲民間企業響應，市府經發局今天上午表示，至今全市屋頂太陽能光電建置私有佔九成，發電裝置容量311MW、每年發電量3.3億度，約可供9.4萬戶家庭用年用電，為北部縣市第一，相當大潭電廠70%裝置容量。
市府經發局長郭裕信表示，市政府近幾年大力推動太陽能及再生能源裝置發電，升格以來，桃園推動太陽能板、再生能源成長達60倍，是北部地區最高縣市，桃園的經濟成長動能很強，用電需求量很大，市府配合國家能源政策轉型，在2025年前推動桃園更多再生能源建置目標。
經發局綠能辦公室表示，屋頂太陽能光電已是桃園推動再生能源主力，全市太陽能屋頂光電案場公有299處、佔14%，私有案場達1879 處、佔86%，其中私人最大的啟翔輕金屬廠太陽能板發電每年740萬度，約可供2125戶家庭全年用電，桃園捷運蘆竹、青埔機廠屋頂太陽能為捷運公有房舍屋頂最大，每年發電582萬度，約可供1601戶家庭全年用電。
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