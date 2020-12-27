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家長心聲市府聽到了 八德埤塘公園親子廁所完工啟用
家長帶孩子出門玩，最怕遇到孩子尿急想上廁所，桃園市八德埤塘生態公園可餵魚、觀賞鴨子等，是不少人親子出遊的首選地點，日前有民眾抱怨，公園中有很多孩子，但公廁中卻沒有親子廁所，相當不方便；八德區公所趕緊會勘建置，這周已如期在年底前完工啟用。
家有2個寶貝的黃姓民眾表示，到外地遊玩時，不少無障礙廁所都會禁止親子使用，「我們都知道要優先給身障人士使用，不過孩子也需要有足夠的空間上廁所啊」，希望市府能加蓋親子廁所，得知埤塘公園的親子廁所落成，會提高去遊玩的意願。
八德區公所農經課長周佩潤說，八德埤塘自然生態公園近期已設置親子厠所開放民眾使用，於男女廁所內各設置一間親子厠所，厠所內加裝壁掛式兒童座椅，坐式馬桶採用子母馬桶蓋，除女廁已有尿布台外，男廁也增設尿布台。
八德區長邱瑞朝表示，八德埤塘自然生態公園是非常受歡迎的景點，也是親子活動的首選，日前有民眾反映園內没有親子廁所，往往只能利用空間較大的無障礙廁所帶孩子上厠所，遇人潮較多時，需排隊等待，對帶孩子的父母非常不方便，接獲民眾建議後，立即指示公所規畫改善，現已完工啟用，歡迎民眾常帶孩子來公園踏青。
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