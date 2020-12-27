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會員每月捐200元聚沙成塔 竹市愛德會低調行善30年　

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市愛德會昨晚舉辦成立30週年慶活動，會中表揚志工、會長交接、發放社福救助金。圖／新竹市愛德會提供
新竹市愛德會昨晚舉辦成立30週年慶活動，會中表揚志工、會長交接、發放社福救助金。圖／新竹市愛德會提供

160多名由各行各業、基層民眾組成的新竹市愛德會投入公益社福行列30周年，長年低調默默行善，急難救助、關懷獨居老人與弱勢家庭、捐棺、補助低貧戶喪葬費、捐血救人，他們出錢出力卻不求名利，還定期訪視60多戶列冊照顧戶，徹底落實關懷到府的精神。

新竹市愛德會昨晚舉辦成立30周年慶活動，會中表揚志工、會長交接、發放社福救助金，並由理監事們自掏腰包宴請所有會員，感恩大家過去一年為照顧弱勢家庭奉獻心力。

愛德會創會會長吳綉梅、卸任會長郭米玉、新任會長甘淑榕、儲備會長蘇永勝等人指出，愛德會160多名會員每月交200元行善做好事，每個人繳交奉獻的金額雖然不多，卻都相信積沙成塔的力量是無限的。由於捐出的錢每一分都很寶貴，所以堅持絕不用在吃喝餐敘，全部都投入幫助弱勢，若遇到捐棺、補助喪葬費用等捐助款項需求比較高的個案，還會發動會員自由樂捐，其中光是補助喪葬費用去年一年就支出30幾萬元。

蘇永勝說，愛德會成員們出錢出力卻都不求名利，大家都樂於當幕後的無名英雄。為徹底落實關懷的精神，愛德會的志工們還定期訪視60多戶列冊照顧的弱勢家庭、獨居老人，了解他們的生活現況及需求物品，再依照實際欠缺備妥送去。

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