苗栗10件汙染源現形 500台空品感測器建功

苗栗縣政府環保局布建500台空氣品質微型感測器建功，今年因此循線稽查5家工廠、5件露天燃燒，違反空氣汙染防制法，其中一件工廠異味汙染物濃度值達1萬2900，超標6倍多，環保署查核感測器數據品質滿意度高達97%，打擊空氣汙染源備受肯定。

環保署最近公布今年查核各縣市空氣品質微型感測器數據品質滿意度，其中，苗栗縣環保局在工業區、民眾陳情地點、社區敏感點，及交通熱點等處部署500台，經環保署第三方單位使用移動式監測車，及環保署PM2.5自動監測儀器比對72小時感測器數據，品質滿意度高達97%。

環保局指出，空品感測器監測總懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）、揮發性有機物（VOC）度，及溫度、濕度等資料，大數據分析監測數據查異常，汙染源無所遁形，今年稽查發現5件露天燃燒樹枝或垃圾，產生明顯粒狀汙染物散布於空氣中，4件裁罰1200元，1件裁罰3600元。

此外，稽查5家次工廠違反空汙法，各罰10萬元，其中苗栗市2家次石化工廠，不合格項目包括防制設備洗滌塔的洗滌液酸鹼度（PH值）、廢棄處理量，未符合許可範圍，煙道排放尾氣178ppm，超過管制標準150ppm，新設洗滌塔1座及冷凝塔1座與許可不一致，吸附設備今年1月31日至5月7日未有活性碳更換等。