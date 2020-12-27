桃園八德500鄉親組隊競賽 邀師大景美拔河隊現場示範

桃園市八德區種植的稻米品質良好，自去年起舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻田拔河逗陣行」活動，昨天今年舉行第2屆活動，和往年一樣吸引約500人一同競賽，不過受天氣影響而改為拔河示範表演及趣味競賽。

八德區長邱瑞朝表示，這次藝遊八塊厝米食文化節暨稻田拔河逗陣行活動由廣興社區發展協會主辦，邀請到八德各社區自由組隊參賽，活動中邀請世界盃冠軍女子拔河隊，師大景美拔河隊示範表演，各社區的趣味競賽競爭也是相當激烈，現場非常熱鬧。

邱瑞朝指出，廣興社區積極辦理各種社區福利化方案，對老人照顧不遺餘力，是一個充滿活力的社區，尤其在辦理體育賽事方面更是罕見，自107年起主動結合農業局，透過參與式預算邀請社區里民投入計畫，成功辦理拔河活動，逐漸變成八德全區性活動，此外，廣興社區在桃園市社區選拔榮獲佳績，明年將進軍中央衛福部參加金卓越社區選拔。

第2屆藝遊八塊厝米食文化節暨稻田拔河逗陣行，得獎社區分別為，第1名白鷺社區、第2名高明社區、第3名福興社區、第4名廣興社區、第5名瑞泰社區、第6名茄明社區，活動獎金則由市議員呂林小鳳及段樹文贊助。