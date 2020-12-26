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速限30公里！桃園這處交通寧靜區設固定式測速照相

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市桃園區永順國小周邊為交通寧靜區，路邊設有告示與速限30公里標誌，警方最近也裝設固定式測速照相桿，但還沒裝機完成，明年才會進行驗收工作。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區永順國小周邊為交通寧靜區，路邊設有告示與速限30公里標誌，警方最近也裝設固定式測速照相桿，但還沒裝機完成，明年才會進行驗收工作。記者張裕珍／攝影

桃園市交通局陸續公告41處交通寧靜區，以學區為主，公告速限30公里以下，以維護當地出入安寧，警方可依照速限取締違規超速者，交通警察大隊近日在桃園區溫州街往大興西路方向裝設固定式測速照相桿，是桃園交通寧靜區內「第1支」，才剛裝好就引起居民注目。警方說，該處測桿還沒裝機測試，但提醒用路人仍須注意速限。

桃園市交通警察大隊在全桃園共124處裝設固定式照相設備，針對闖紅燈、超速、違規跨越雙黃線與槽化線進行照相舉發，測速速限從40到80公里不等，這支在桃園區溫州街新設的測速照相桿，依交通寧靜區規定速限30公里，也將是桃園速限最低的測桿。

市府交通局指出，市府優先以學校周邊巷道為主畫設交通寧靜區，全桃園已有41處，

現場矗立「交通寧靜區」與速限30公里的標誌牌面，並透過綠底行人穿越線等標線強化速限管理，溫州街往大興西路二段一帶屬永順國小學區，當地有溫州公園與住宅區，希望用路人都能遵守速限，保障行人通行權益，警方也會不定期測速執法取締。

溫州街接大興西路二段139巷路段速限30公里，日前就有騎士以時速45公里行經該路段，被警方移動式測速照相取締，開出超速1200元罰單，警方指出，當地速限30公里加上違規舉發10公里寬限值，只要車速超過40公里就開罰，一般超速最高罰2400元。

警方指出，該支新設固定式測速照相桿裝在溫州公園旁，若時速超過40公里就開拍，不過現只是空桿還沒裝主機連線，待驗收完才會公告取締，未來會再評估其他交通寧靜區實際需求與道路現況，再研議是否比照裝設，但會維持全桃園124處固定桿執法。

交通局交通工程科長劉廣堂說，交通局針對41處交通寧靜區各有不同改善、管理措施，如楊梅瑞塘國小裝設LED閃光警示、畫設標誌人行道、桃園東門國小旁路段則有微笑測速偵測系統，裝設後車輛超速比例降了13%，未來也將和警方合作進行執法。

桃園市桃園區永順國小周邊為交通寧靜區，路邊設有告示與速限30公里標誌，警方最近也裝設固定式測速照相桿，但還沒裝機完成，明年才會進行驗收工作。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區永順國小周邊為交通寧靜區，路邊設有告示與速限30公里標誌，警方最近也裝設固定式測速照相桿，但還沒裝機完成，明年才會進行驗收工作。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區永順國小周邊為交通寧靜區，路邊設有告示與速限30公里標誌，提醒過路人車。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區永順國小周邊為交通寧靜區，路邊設有告示與速限30公里標誌，提醒過路人車。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區永順國小周邊為交通寧靜區，路邊設有告示與速限30公里標誌，警方最近也裝設固定式測速照相桿，但還沒裝機完成，明年才會進行驗收工作。記者張裕珍／攝影
桃園市桃園區永順國小周邊為交通寧靜區，路邊設有告示與速限30公里標誌，警方最近也裝設固定式測速照相桿，但還沒裝機完成，明年才會進行驗收工作。記者張裕珍／攝影

測速 警察

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