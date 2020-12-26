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中壢產後之家疑上呼吸道群聚 11人有症狀
桃園市中壢區某產後護理之家疑似發生上呼吸道群聚，衛生局獲報調查，發現該機構本月13日至26日，有11位新生兒出現上呼吸道感染症狀，6名確診為呼吸道融合病毒(RSV)感染，該機構未依規定通報，遭衛生局處5萬元罰鍰。
衛生局表示，23日接獲民眾陳情，稱中壢有產後護理之家疑似發生上呼吸道群聚。為防堵疫情擴大，兩度派員調查，發現該機構自本月13日起陸續有新生兒出現流鼻涕、咳嗽症狀，26日止，共有11位新生兒出現上呼吸道感染症狀，其中6人確診呼吸道融合病毒感染，目前皆住院治療中。
衛生局指出，依傳染病防治法規定，機構、場所每日紀錄病患或個案健康狀況，發現其受照顧、受容者或工作人員，出現上呼吸道感染症狀，應於24小時內以上網進行通報。經現場訪查及調閱相關資料後，發現該機構未依規定通報，依違反傳染病防治法第33條、69條將處5萬元罰鍰。
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