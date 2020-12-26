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苗縣打造頭份音樂藝術公園 親子動腦幫忙設計

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，一起打造屬於自己的親子公園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，一起打造屬於自己的親子公園。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府規畫改善頭份市音樂藝術公園，以「一公園一特色」目標進行主題式營造，將新增遊憩設施、活化公園機能，縣府上午先舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」活動，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，讓大家共同參與，一起打造屬於自己的親子公園。

徐耀昌上午也到場關心，還宣布縣府計畫在頭份市幼英街及合興街路口的學校用地興建「頭份親子館」，規畫設置大廳、餐廳、圖書空間、室內共遊空間、開放式親子共遊空間、諮詢室、辦公室、風雨遊戲區等，經費約1億5000萬元，預定明年辦理工程發包作業。

縣府推動「一地區一公園」計畫，在山線、中港溪、海線規畫各打造1座大型親子公園，其中以海洋風格設計的苗栗市貓裏喵親子公園、以苗栗地景火炎山為設計主題的竹南獅山親子公園都已啟用，在國立苑裡高中旁籌建的第3座親子公園，也將在明年初完工。

縣府水利處指出，縣府也針對各鄉鎮舊有公園規畫推動改善工作，新增友善共融的遊戲設施，以活化公園多目標使用，其中鄰近頭份尚順廣場的音樂、藝術公園將進行主題式營造，頭份音樂藝術公園位於頭份市仁愛段地號50（音樂公園，面積約0.3公頃）、地號34（藝術公園，面積約0.3公頃），初步規畫打造「以樂之名．薩克斯風」音樂藝術主題遊戲場，以薩克斯風樂器為主題建築，內部設置九重闖關設施，供小朋友闖關冒險，挑戰及體驗不同遊戲。

水利處為引入公民參與設計理念，上午在頭份音樂藝術公園先舉辦闖關漫遊工作坊活動，邀家長帶著小朋友一起創作夢想樂園的遊戲設施，徐耀昌也與縣議員黎煥強、陳品安、張佳玲、曾玟學、水利處副處長黃文璋等人參觀親子創作的作品，聽取家長或小朋水說明創作構想。

徐耀昌指出，這次邀家長與小朋友一起設計、創作自己屬意的遊戲設施等，是舉辦「參與設計工作坊」最主要目的，今天完成的作品將會納入公園的設計參考，讓大家共同參與，打造自屬於自己的親子公園。

苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，縣長徐耀昌上午到場關心，說明縣府的規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，縣長徐耀昌上午到場關心，說明縣府的規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，縣長徐耀昌上午到場關心，說明縣府的規畫和目標。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，縣長徐耀昌上午到場關心，說明縣府的規畫和目標。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，縣長徐耀昌上午到場關心，說明縣府的規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，縣長徐耀昌上午到場關心，說明縣府的規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，縣長徐耀昌上午到場關心，說明縣府的規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，縣長徐耀昌上午到場關心，說明縣府的規畫。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，一起打造屬於自己的親子公園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」，邀家長帶小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，一起打造屬於自己的親子公園。圖／苗栗縣政府提供

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