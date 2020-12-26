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汽機車燃料費繳了沒？桃園還有9萬多件未繳
今年度自用汽車及機車燃料使用費於7月開徵，但7月開徵期已過，桃園監理站統計，桃園地區還有9萬餘件汽機車燃料使用費未繳納，11月底已以雙掛號向車主寄出催繳通知書，補繳期限至12月31日止，逾期繳納將開罰並移送強制執行，請車主多加留意。
桃園監理站指出，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，若車主迄今未繳款，又沒收到催繳單，車主除了可就近到監理單位補單，也可利用四大超商的使用多媒體設備查詢、補單及繳費，補繳期限只到今年底，違者將依公路法開罰。
桃園監理站指出，未在補繳期限繳納汽機車燃料使用費者，監理機關將依公路法第75條處以300元以上、3000元以下罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照，如車主再不主動處理，監理站也會將案件移送至法務部行政執行署強制執行，對車主名下動產、不動產查封或查扣存款、扣薪等，且需自行負擔銀行解繳存款手續費和執行費。
桃園監理站站長黃成民也提醒車主，可多利用線上申辦電子繳款單或申辦活期帳戶約定每年自動轉帳扣繳汽燃費、電話語音（412-1111、412-6666，按用戶碼169#）、或上監理服務網https://www.mvdis.gov.tw/或下載「監理服務APP」線上繳納，另外也可透過行動支付管道，簡單又方便且符合節能減碳政策。
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