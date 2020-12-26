桃園市丫桃、園哥過5歲生日 企業吉祥物乖乖、波波都來了

桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」過5歲生日，桃園市政府今天在八德親子館舉行5歲生日會，不僅邀請家長帶小朋友一起同樂，市長鄭文燦也親自出席切蛋糕慶生，連耳熟能詳的企業吉祥物乖乖以及尖端媒體集團小企鵝波波都到場獻上祝福，氣氛溫馨歡樂。

市府新聞處指出，ㄚ桃、園哥在2015年12月出生，園哥是哥哥、ㄚ桃是妹妹， 5年來受邀出席超過360場活動，超過240案的圖像授權，鄭文燦也肯定丫桃、園哥是城市行銷的最佳幫手，今年還參與防疫洗手舞、夜市券兌換等影片拍攝，以萌樣宣傳防疫。

市府每年都替ㄚ桃、園哥舉辦生日會，邀請市民朋友與吉祥物近距離互動，今天的慶生會安排雜耍特技秀、小丑氣球秀、互動遊戲、帶動跳、親子手作課程，還替ㄚ桃、園哥特製翻糖蛋糕，現場也邀請12名同樣在12月生日的小壽星，共同登台接受祝福。