口罩國家隊贊助 鄭文燦戴桃園限定版「MIT」口罩

桃園善存科技在今年疫情爆發之初，就宣布新設產線加入「口罩國家隊」，更成為首批印製雙鋼印口罩的業者之一，為感謝桃園市政府協助，善存與協力廠商設計生產桃園意象版口罩，提供市府使用，市長鄭文燦今天也首度戴上，表示將透過活動免費發送給民眾，並強調年底群聚活動較多，請民眾務必戴口罩、勤洗手，遵守防疫規定。

桃園意象版口罩由善存科技與協力廠商優美特共同設計、生產，口罩以灰色為底，並以白色線條為主要設計元素，中間交錯點綴紅、黃、藍、綠色線條，替口罩增添繽紛色彩，還印製了「桃」與「TAOYUAN」字樣，口罩下緣也依規定有雙鋼印供辨識。

鄭文燦今天下午到桃園出席「ㄚ桃園哥5歲生日會」活動，首度戴上桃園限定口罩亮相，他說，口罩是由桃園在地的口罩國家隊所製作的，有桃園的字樣，非常的簡單、鮮明且實用，會透過各種活動發送，這段期間碰上秋冬疫情與跨年群聚活動，希望大家還是要記得戴口罩、勤洗手，參加大型活動也要帶手機，市府會採實聯制控管。