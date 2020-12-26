全障運桃園選手表現優異 鄭文燦期勉活出自我

2020全國身心障礙國民運動會於11月30日在台東美術館圓滿落幕，桃園市代表隊成績亮眼，共計奪得12面金牌、14面銀牌、14面銅牌的好成績，於田徑及射箭項目蟬聯9項金牌，並破2項全國（暨大會）紀錄及1項大會紀錄。桃園市體育局今天舉行頒獎典禮，市長鄭文燦親自頒發獎座，表揚獲獎選手，並核發共462萬4000元獎勵金，鼓勵選手及教練再創佳績。

本屆桃園市代表隊選手及隊職員計有164名，角逐田徑、游泳、射箭、羽球、保齡球、桌球、籃球、特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球等10類競賽項目。其中，肢障男子組選手劉興奇於T34級田徑400公尺競賽項目以1分59秒之優異成績打破全國紀錄，締造佳績；聽障男子組選手王世偉在田徑100公尺、200公尺以及跳遠等3個項目，以傲人成績再度囊括3面金牌，蟬聯冠軍；肢障男子組選手温吉成在T54級田徑1500公尺成功完成三連霸紀錄，聽障女子組選手薛麗於跳高項目破大會紀錄。

射箭項目也表現不俗，由桃園市射箭運動推廣協會理事長曾隆煇帶領下，分別在反曲弓、複合弓個人對抗賽及團體賽蟬聯金牌，又與選手謝美雲在反曲弓混雙項目奪得金牌，射箭成績優異，總計拿下5面金牌，另外，射箭好手張志強於複合弓資格個人賽雙破全國及大會紀錄。

首次參賽的桃園特殊教育學校學生陳宇蓉參加特奧女子羽球單打項目，臨場表現展現大將之風，順利奪金；聽障男子羽球組選手鄭成鼎在個人單打賽中，經激烈的預賽、決賽，一路過關斬將，終於不負眾望抱回金牌。

鄭文燦在典禮上，恭賀績優選手及團體，也期勉選手繼續用運動展現活力及熱情，活出自我生命價值。