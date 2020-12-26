苗栗學習型城市及終身學習嘉年華 逾千人分享學習成果

苗栗縣學習型城市及終身學習嘉年華上午在苗栗市貓裏喵親子公園旁舉辦，來自18鄉鎮市樂齡學習中心、3所新住民學習中心、2所社區大學、原住民族部落大學及學習型城市計畫團隊有1300多人參加，會場安排數十個表演節目，還有54個活動攤位與鄉親分享終身學習的成果。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及縣議員多人到場參加；徐耀昌指出，他上任以來一直致力打造苗栗成為幸福城市，為滿足縣內民眾的多元學習需求，安排幸福學院、樂齡中心、社區大學、新住民學習中心、原住民族部落大學辦理豐富多元的課程，期望可帶給大家更多參與學習機會，希望藉由這次嘉年華促進交流，提升苗栗縣終身學習的專業知能，成為宜學宜居的多元化學習型城市。

教育處長邱廷岳表示，今年苗栗縣各項終身學習業務屢獲中央機關評鑑優等，這次活動主題「Join & Enjoy 整個城市都是我的樂學園」，就是展現苗栗縣豐富多元的終身學習管道與資源，希望民眾多參加課程，拓展人際關係，提升生活品質。