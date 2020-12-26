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2020盲人環台路跑 平鎮警私下設補給站送暖
台北公益路跑扶輪社舉辦的第四屆2020台灣盲人環台路跑公益活動，今天早上在台北市南門國中正式鳴槍起跑，今年參加的盲人路跑選手超過200名，沿途經全台11個縣市、15個賽點，為期16天，全長共計687公里，希望凝聚社會大眾的愛心，讓全國視障朋友走出陰霾、奔向陽光。
平鎮警分局長李建民表示，盲人路跑公益環台賽連續舉辦4年，今年特別私下了解路跑的規畫路線及站點，在主辦單位不知情的情況下，平鎮警分局特別在第一站點，台北市南門國中至桃園楊梅火車站途中的37公里處，搭設愛心營養補及站，除提供水、機能飲品、水果及熱騰騰的肉包外，自己也親自在補給站前發送補給品給盲人朋友及辛苦的陪跑員。
平鎮警分局架設的愛心補及站，位於第一站台北市南門國中至桃園楊梅火車站的37公里處，第一站全長46公里，因事前沒有告知主辦單位，讓參賽盲人朋友及陪跑員突然驚喜，紛紛停下腳步補充營養。李建民說，警察同仁因勤務繁忙，沒有辦法陪跑，但仍以實際的方法支持該公益運動，也呼籲更多企業行號、熱心民眾共襄盛舉。
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