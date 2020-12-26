影／僑育國小60周年校慶 客家妹、客家小公主回娘家

苗栗市僑育國小今天歡慶60周年校慶，師生合力在校園各角落精心使用回收材料打造繽紛、童趣的打卡點，也展現學校推動英語、客語教學的成果，苗栗縣長徐耀昌到校致賀，肯定學校團隊的努力，讓孩子在優良的學習環境中成長，也祝福校運昌隆，學子前途光明。

僑育國小上午邀歷屆校友回娘家，包括40位第一屆校友及「客家妹」陳明珠、「客家小公主」鍾依芹，苗栗市長邱鎮軍及縣內多位僑育畢業的校長、事業有成的校友展開「僑育一甲子、眾人齊祝壽」的歡慶活動，也期望在校的學生能以優秀的校友為榜樣，努力學習。