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關西服務區辦農村好物市集 水保局積極推廣國產豬肉

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
農委會26、27日在國道3號關西服務區舉行「農村好物市集暨國產健康豬肉推廣活動」，現場有15家農特產品進行展售。記者巫鴻瑋／攝影
農委會26、27日在國道3號關西服務區舉行「農村好物市集暨國產健康豬肉推廣活動」，現場有15家農特產品進行展售。記者巫鴻瑋／攝影

農委會水土保持局今明2日在國道3號關西服務區舉行「農村好物市集暨國產健康豬肉推廣活動」，現場有15家農特產品進行展售，其中不少店家推出國產台灣豬肉製品，活動更限量免費發送百碗滷肉飯供民眾享用；農委會副主委陳駿季就表示，台灣豬標章已有1萬多家商家申請，選購台灣豬肉產品只要認明台灣豬標章，就能吃得安心、吃得健康。

上午活動開幕上，農委會副主委陳駿季更與Youtuber大胃王丁丁比拼吃滷肉飯，現場吸引不少民眾圍觀，賽前大胃王丁丁就直接表示能挑戰10分鐘15碗滷肉飯，陳駿季雖也嘴上喊不畏戰，但只吃了1碗就飽得投降，不過2人比賽同時仍不忘推銷台灣豬肉。

陳駿季就表示，農委會推動台灣豬證明標章至今已有超過1萬家商家申請，標章資格是需透過第三方認證採用國產豬肉的店家業者才能獲得，農委會在協助店家獲得認證標章同時，也要為台灣出產的健康豬肉行銷，而消費者在選購豬肉商品時，只要認明台灣豬標章，就能夠吃到安心又健康的國產豬肉及製品。

協辦單位新東陽集團也表示，目前新東陽的77間門市都已經陸續取得標章，而新東陽出品的豬肉製品也都嚴格把關、取得國產認證，民眾不管是到一般門市或前來服務區，都能夠購買到優質的豬肉商品，今天及明天的市集上，也有多家品質保證的商家展售，歡迎用路人到關西服務區。

水保局長李鎮洋則說，農村好物市集的參與商家都是經過嚴格選出，只有符合食品安全衛生標準、從合法加工廠生產製造出的商品，才能申請加入市集展售，民眾可以利用到關西服務區休息的片刻，順便以行動購買支持優質店家。

農委會副主委陳駿季現場用台灣豬肉炒塔香豬，活動也提供100碗滷肉飯讓現場民眾享用。記者巫鴻瑋／攝影
農委會副主委陳駿季現場用台灣豬肉炒塔香豬，活動也提供100碗滷肉飯讓現場民眾享用。記者巫鴻瑋／攝影
農委會副主委陳駿季在市集上了解商家販賣商品，攤商都貼出台灣豬標章以示自己產品都是由國產豬製成。記者巫鴻瑋／攝影
農委會副主委陳駿季在市集上了解商家販賣商品，攤商都貼出台灣豬標章以示自己產品都是由國產豬製成。記者巫鴻瑋／攝影
農委會26、27日在國道3號關西服務區舉行「農村好物市集暨國產健康豬肉推廣活動」，現場有15家農特產品進行展售。記者巫鴻瑋／攝影
農委會26、27日在國道3號關西服務區舉行「農村好物市集暨國產健康豬肉推廣活動」，現場有15家農特產品進行展售。記者巫鴻瑋／攝影
農委會26、27日在國道3號關西服務區舉行「農村好物市集暨國產健康豬肉推廣活動」，現場有15家農特產品進行展售。記者巫鴻瑋／攝影
農委會26、27日在國道3號關西服務區舉行「農村好物市集暨國產健康豬肉推廣活動」，現場有15家農特產品進行展售。記者巫鴻瑋／攝影
農委會副主委陳駿季（右）與Youtuber大胃王丁丁（左）比拼吃滷肉飯，現場吸引不少民眾圍觀。記者巫鴻瑋／攝影
農委會副主委陳駿季（右）與Youtuber大胃王丁丁（左）比拼吃滷肉飯，現場吸引不少民眾圍觀。記者巫鴻瑋／攝影

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