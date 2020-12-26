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中壢忠貞市場交通時常壅塞 交通局改善停車場設置

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢龍岡地區龍東路與前龍街口交通壅塞嚴重，尖峰時段，攤販在路口擺攤做生意，人車潮穿梭，採買民眾隨處臨停，使道路更擁擠。記者高宇震／攝影
中壢龍岡地區龍東路與前龍街口交通壅塞嚴重，尖峰時段，攤販在路口擺攤做生意，人車潮穿梭，採買民眾隨處臨停，使道路更擁擠。記者高宇震／攝影

桃園市中壢忠貞市場以「米干」聞名，每逢假日吸引不少遊客造訪，也是在地人的傳統市場，臨近還有龍岡清真寺、龍岡國中，人潮匯集，市場前龍東路交通常久壅塞，其中龍東路與前龍街口最嚴重，尖峰時段，攤販在路口擺攤做生意，人車潮穿梭，採買民眾隨處臨停，使道路更擁擠。交通局擬改善龍岡停車場及周邊設置，減緩壅塞情形。

中壢分局交通隊指出，龍東路緊臨忠貞市場及龍岡國中，早市裝卸貨物、採買人潮及家長接送停車需求多，附近有2處停車場，龍岡停車場，提供汽車155格、機車241格停車格，及貿東停車場，提供30格汽車停車格，但車位尚不足，頻繁有違規停車情形發生，使壅塞加劇。

另龍東路設有公車停靠站，由於是雙向2車道，公車靠站民眾上、下車時，也容易造成後方車輛無法前進。最壅塞的龍東路、前龍街口一直是轄區交整重點，今年已取締違規停車2789件，警方將持續常態巡邏加強取締，以維護交通順暢。

交通局表示，市府2015年將龍文三街過去民眾習慣停車的國產署空地，與國產署合作闢建為龍岡停車場，以收費方式提高停車周轉率。近日有民眾反映停車場等候車輛常外溢至龍文三街口，11月20日前往會勘，研擬並於龍東路194巷至前龍街畫設雙黃線，避免欲停車的車輛，左轉時提早轉彎、跨越中線，影響對向車流，預計明年1月中完成；也評估於街口處設置停車資訊系統，提前告知駕駛剩餘車位，解決回堵問題，期改善交通順暢。

市議員謝美英認為，忠貞市場周邊雖有七座停車場，但車位不足500格，當地民眾都不夠用，加上前來消費的民眾，根本不敷使用。消費的民眾多是騎機車、步行或搭車族，建議增設機車停車區、加強停車場引導及告示，若有必要微調動線、號誌，提前宣導，降低交通衝擊。

交通局擬於龍岡停車場所在的龍文三街口，加裝停車資訊系統，提前告知車位數，避免車輛駛入。記者高宇震／攝影
交通局擬於龍岡停車場所在的龍文三街口，加裝停車資訊系統，提前告知車位數，避免車輛駛入。記者高宇震／攝影
龍東路為雙向2車道，公車靠站民眾上、下車時，容易造成後方車輛無法前進。記者高宇震／攝影
龍東路為雙向2車道，公車靠站民眾上、下車時，容易造成後方車輛無法前進。記者高宇震／攝影

停車場 國產署 公車

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