快訊

資安有疑慮 新竹市長林智堅宣布：暫緩試辦數位身分證

比照航空黑盒子 交部修法列車駕駛台內裝錄音錄影設備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣地方創生成果展登場 25在地店家展售特色商品

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣地方創生成果展今天在新竹縣政府旁縣政五街舉行展售活動，現場聚集25間在地特色店家吸引民眾選購。圖／縣府提供
新竹縣地方創生成果展今天在新竹縣政府旁縣政五街舉行展售活動，現場聚集25間在地特色店家吸引民眾選購。圖／縣府提供

新竹縣地方創生成果展今天在新竹縣政府旁縣政五街舉行展售活動，活動邀請25個在地店家，以自家獨特的地方特色商品販售，同時也舉行額抽獎活動；縣府表示，將持續以均衡在地發展為目標，努力推動地方創生計畫，也期望未來能有更多的在地業者加入，使地方創生在新竹縣遍地開花。

新竹縣地方創生成果展上，許多都是在地深耕的文創業者，例如從傳統產業轉型製作藝術炭盆、對環境無毒害清潔木酢產品的「木酢達人」，還有以友善環境出發，將廢棄的柿皮煉出柿染料以染製布料的新竹縣柿染文化協會，以及關西鎮陶藝創作者成立的賴在家陶坊等，都是十分具有地方特色的商家。

縣府行政處表示，今年所推動的「新竹縣地方創生輔導計畫」，是為凝聚社區意識、協助地方產業發展，不僅成立地方輔導創生平台、建置地方創生協力團隊，也辦理地方創生參訪活動、教育訓練、輔導會議，參與人數約400人。

市集活動上，主辦單位特別辦理滿額抽獎活動，只要民眾在市集單筆消費滿200元，就可參加抽獎活動，獎項包含木酢清潔組合、酸柑茶、苦茶油、獨家設計客製化口罩等400組好禮。

縣府說明，透過多場教育訓練與輔導會議，連結國發會的國家地方創生各領域專家擔任輔導委員，給予地方專業的輔導，縣府也將持續以均衡在地發展為目標，努力推動地方創生計畫，也期望未來能有更多的在地業者加入，使地方創生在新竹縣遍地開花。

新竹縣地方創生成果展今天在新竹縣政府旁縣政五街舉行展售活動，現場聚集25間在地特色店家吸引民眾選購。圖／縣府提供
新竹縣地方創生成果展今天在新竹縣政府旁縣政五街舉行展售活動，現場聚集25間在地特色店家吸引民眾選購。圖／縣府提供
新竹縣地方創生成果展今天在新竹縣政府旁縣政五街舉行展售活動，現場聚集25間在地特色店家吸引民眾選購。圖／縣府提供
新竹縣地方創生成果展今天在新竹縣政府旁縣政五街舉行展售活動，現場聚集25間在地特色店家吸引民眾選購。圖／縣府提供

新竹 苦茶油 口罩

延伸閱讀

2020台灣國際馬拉松 新竹縣警方公布交管措施

新豐鄉家具賣場深夜大火 珍貴木雕難逃一劫400坪燒毀

影／徐耀昌就職6周年 竹縣長楊文科讚徐最有義氣的縣長

新竹縣推客家食安繪本 13鄉鎮在地特色食材做客家料理

相關新聞

影／僑育國小60周年校慶 客家妹、客家小公主回娘家

苗栗市僑育國小今天歡慶60周年校慶，師生合力在校園各角落精心使用回收材料打造繽紛、童趣的打卡點，也展現學校推動英語、客語...

關西服務區辦農村好物市集 水保局積極推廣國產豬肉

農委會水土保持局今明2日在國道3號關西服務區舉行「農村好物市集暨國產健康豬肉推廣活動」，現場有15家農特產品進行展售，其...

中壢忠貞市場交通時常壅塞 交通局改善停車場設置

桃園市中壢忠貞市場以「米干」聞名，每逢假日吸引不少遊客造訪，也是在地人的傳統市場，臨近還有龍岡清真寺、龍岡國中，人潮匯集...

新竹縣地方創生成果展登場 25在地店家展售特色商品

新竹縣地方創生成果展今天在新竹縣政府旁縣政五街舉行展售活動，活動邀請25個在地店家，以自家獨特的地方特色商品販售，同時也...

孕育幼兒的推手！桃園教保機構人員115名受表揚

為鼓勵教保界作為孕育幼兒成長的搖籃和推手，機構、人員的辛苦奉獻。桃園市府今天在桃園市客家文化館演藝廳，舉辦「績優教保服務...

影／比照金馬獎 苗縣「大人細子共下尞」客語影片徵選頒獎

苗栗縣政府舉辦的「大人細子共下尞」客語影片徵選今天上午頒獎，共有家庭組5組、學生組11組入圍，頒獎典禮為營造驚喜比照金馬...

循環水再利用！桃園這裡的2期稻作喜悅收割

桃園今年水情不佳多處停灌，但這裡的2期稻作仍如期收割！桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，...

2020台灣國際馬拉松 新竹縣警方公布交管措施

2020台灣國際馬拉松賽在新竹將在明天（27日）登場，賽事將從新竹縣立體育場於上午6點起跑，全程42公里，路線途經竹北、...

苗栗全縣柑橘、大湖鄉帝王柑開始受理農損救助

苗栗縣各鄉鎮市栽種的桶柑及大湖鄉的帝王柑受到9、10月乾旱影響出現農業損害，經農政單位勘察後，農委會已公告為天然災害現金...

桃園青年就業讚 展現扶植成效

桃園市政府3年前開始推出青年安薪讚就業大滿貫方案，透過發放就業獎勵金、考取證照與參加推廣教育學分班補助，扶植青年就業，今...

台積電青年築夢計畫 8組團隊獲選

台積電青年築夢計畫評選結果出爐，共有中央、長庚、清大、聯合、中興、逢甲及明新科大等校8組團隊獲選，各隊可獲20萬至60萬...

關東市場改造 呈現客家紅磚造意象

新竹市政府為保存、推廣客家文化，將25年歷史的關東市場重新改造，以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，呈現客家紅磚造建築意象，市長...

熱門新聞

席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘了

影／93歲阿嬤健保首次開卡使用 連醫院都咋舌稱神奇

久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾

連署人數不足 中選會宣告陳致中罷免案不成立

影／龍崎「空山祭」27日開幕 今晚起試營運3天免費參觀

台中「富地市場in草悟廣場」開幕 首推聖誕遊牧派對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。