新竹縣地方創生成果展登場 25在地店家展售特色商品

新竹縣地方創生成果展今天在新竹縣政府旁縣政五街舉行展售活動，活動邀請25個在地店家，以自家獨特的地方特色商品販售，同時也舉行額抽獎活動；縣府表示，將持續以均衡在地發展為目標，努力推動地方創生計畫，也期望未來能有更多的在地業者加入，使地方創生在新竹縣遍地開花。

新竹縣地方創生成果展上，許多都是在地深耕的文創業者，例如從傳統產業轉型製作藝術炭盆、對環境無毒害清潔木酢產品的「木酢達人」，還有以友善環境出發，將廢棄的柿皮煉出柿染料以染製布料的新竹縣柿染文化協會，以及關西鎮陶藝創作者成立的賴在家陶坊等，都是十分具有地方特色的商家。

縣府行政處表示，今年所推動的「新竹縣地方創生輔導計畫」，是為凝聚社區意識、協助地方產業發展，不僅成立地方輔導創生平台、建置地方創生協力團隊，也辦理地方創生參訪活動、教育訓練、輔導會議，參與人數約400人。

市集活動上，主辦單位特別辦理滿額抽獎活動，只要民眾在市集單筆消費滿200元，就可參加抽獎活動，獎項包含木酢清潔組合、酸柑茶、苦茶油、獨家設計客製化口罩等400組好禮。