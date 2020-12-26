孕育幼兒的推手！桃園教保機構人員115名受表揚

為鼓勵教保界作為孕育幼兒成長的搖籃和推手，機構、人員的辛苦奉獻。桃園市府今天在桃園市客家文化館演藝廳，舉辦「績優教保服務機構及優良人員表揚」大會，表揚教保機構9園、教保人員75名、廚工、司機、行政人員及專任護理人員30名，及終身幼教奉獻獎，服務於教育界達70餘年，今年高齡93歲的園長劉阿李，受表揚者總計115名。

績優教保服務機構獲獎者，市立楊梅幼兒園，鼓勵孩子從遊戲中找到興趣，以「遊戲為本」為理念，教室裡規畫積木區、美勞區及語文區等學習區，孩子在積木區運用積木、彈珠及木片建構出彈珠軌道，從中探究滾動及摩擦力等科學概念。

市立龍潭幼兒園則透過自學、互學、共學積極推行客家文化及在地化，將客家元素融入校園情境，如班級銜牌以客家染布結合美學設計而成，今年成為客語沉浸式教學示範園，與其他幼兒園分享課程轉型經驗。

慈文國小附設幼兒園教師周圓媛，協助受家暴且情緒不穩的幼生融入團體與課程，她的用心指導讓孩子即使已轉學亦主動向家人要求想回學校和老師親口道別，是孩子心中永遠感念的好老師。

迴龍國民中小學附設幼兒園廚工阿姨王菊貞利用廚藝上的專業，用心烹調幼生們的餐點，也積極和教保服務人員合作，參與節慶食材、烹飪課程的規畫，和園所一起用味蕾豐富孩子的學習經驗，贏得孩子們口中「廚神阿姨」的稱號。

桃園市府過去6年持續投入各項資源，提供幼兒更友善的學習環境，如改善設施設備經費、辦理就學補助及育兒津貼，並積極舉辦各項研習提升教保服務人員專業知能，打造更友善、有愛的教育環境，讓孩子們安心成長。