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影／比照金馬獎 苗縣「大人細子共下尞」客語影片徵選頒獎
苗栗縣政府舉辦的「大人細子共下尞」客語影片徵選今天上午頒獎，共有家庭組5組、學生組11組入圍，頒獎典禮為營造驚喜比照金馬獎頒獎模式，當場宣布得獎名單、播放得獎影片，隨後上台接受頒獎表揚，開獎結果家庭組由靚靚伙房屋、學生組由頭屋國中摘金，各獲獎金1萬7000元。
上午的頒獎典禮為舒緩現場緊張氣氛，特別安排金曲客家歌手曾仲瑋、陳孟蕎演唱客家歌曲，縣長徐耀昌、縣議員林寶珠、徐筱菁及文化觀光局副局長王浩中等人到場共襄盛舉。
徐耀昌表示，為推動客語家庭，縣府去年第一次辦「大人細子 共下尞」客語影片徵選，成效良好，所以今年再度辦理，讓更多不同年齡層學生也可組隊參賽，今年除家庭組，還新增學生組，希望學校與家庭都成為客語傳承的重要推手，大人細子共下來講客。
王浩中表示，客語影片徵選以寓教於樂方式，透過親子、同儕間自然互動，以客家老古人言為主題，運用簡單有趣的客語詞彙，讓客語日常化、家庭化，評審依客語使用、主題契合及故事內容、創意概念、視覺表現等初審家庭組5組、學生組11組入圍，再經評審複審討論決定得獎名單。
家庭組金牌獎為靚靚伙房屋；銀牌獎天生一對、僑育國小鍾愛家鄉家庭組；銅牌獎阿姐愛唱歌、日頭花，另外網路人氣獎為阿姐愛唱歌、日頭花、靚靚伙房屋。
學生組金牌獎頭屋國中；銀牌獎福基國小好客一族、福基國小好客二族；銅牌獎南庄國小、新英國小六A、僑育國小鍾愛家鄉學生組；優選獎豐田國小、啟文豐林共下講客話；佳作獎育達科技大學、頭份樂齡中心、育達科技大學觀休二技1A；網路人氣獎頭屋國中、福基國小好客一族、僑育國小鍾愛家鄉學生組。
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