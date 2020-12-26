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循環水再利用！桃園這裡的2期稻作喜悅收割

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，稻田景緻賞心悅目。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，稻田景緻賞心悅目。記者張裕珍／攝影

桃園今年水情不佳多處停灌，但這裡的2期稻作仍如期收割！桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，金黃稻穗飽滿垂下，成為桃園近月難得一見的稻浪場景，園方今天起開放民眾體驗收割，大小朋友都玩得開心，享受農家田間樂趣。

大有梯田生態公園今年才剛開園，雖改造前身為公墓，但據訪談當地耆老，大檜溪地區靠山且水源豐沛，早年曾是大片梯田，市府工務局以梯田為題打造特色公園，2公頃大梯田成為最好的戶外自然教室，1、2期稻作也在供水系統支持下，如期耕作收成。

園方指出，公園的梯田強調有機栽種，以人工方式一株一株插下秧苗後，僅加強巡視引水情形，以最自然方式讓稻田自由生長，田間若出現福壽螺也不刻意移除，因此稻田間常可見到蝸牛、青蛙、蝴蝶等動物穿梭其間，公園內也放養多隻白鵝與綠頭鴨。

今年遭逢56年來罕見大旱，桃竹苗2期稻作停灌，不過，大有梯田生態公園建置時在當地耆老居民帶領下，找到早年供應梯田的水源，並配置管線將水儲存在水撲滿，涓滴滋養梯田，也在梯田間設置滯洪池、生態池，透過收集地表逕流、抽取儲存高水位的地下水，「超前部署」的各項儲水灌溉系統派上用場，2期稻作完全不受水情影響。

除了儲存收集地表與地下水，園方也在梯田下方打造1座淨化池，運用圓洞過濾區、粗毛刷與細毛刷區、木炭區、分層過濾並淨化水質以循環利用，完全不用一滴自來水。

大有梯田生態公園喜迎2期稻作豐收，園方今天起分梯次安排民眾體驗收割，不過，因為收成規模不大，碾米廠無法作業，稻穀擺久也會受潮，因此稻田收成並不會脫穀成白米，因此以體驗性質讓民眾參與，預計年底前陸續收割，明年元旦將辦焢窯活動。

市府工務局指出，2期稻作進入收割期，公園維運單位樂滿地文旅發展有限公司今天起展開為期1周的穗末豐收·割稻體驗活動，提供田邊導覽、教學人力割稻，希望讓更多民眾享受豐收喜悅，還可將收割下來的稻穗做成紀念品，活動可線上或網路報名，今天下午3點起還有音樂表演、蚊子電影院等系列活動，車輛可停放到大有國小停車場。

桃園市大有梯田生態公園今天安排民眾體驗收割、創作稻穗藝術品。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園今天安排民眾體驗收割、創作稻穗藝術品。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，園方安排民眾分梯次體驗。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，園方安排民眾分梯次體驗。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園放養綠頭鴨與白鵝。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園放養綠頭鴨與白鵝。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，稻田景緻賞心悅目。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，稻田景緻賞心悅目。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，稻田灌溉用水無虞。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，稻田灌溉用水無虞。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，稻田景緻賞心悅目。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，稻田景緻賞心悅目。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，園方安排民眾分梯次體驗。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，園方安排民眾分梯次體驗。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，稻田景緻賞心悅目。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，稻田景緻賞心悅目。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，小朋友開心體驗。記者張裕珍／攝影
桃園市大有梯田生態公園內有2公頃稻田，運用鄰近山區水源與雨水引水，並運用水撲滿與循環水系統灌溉，2期稻作用水無虞，近日進入收割期，小朋友開心體驗。記者張裕珍／攝影

生態公園 地下水 水質

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