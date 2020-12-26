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2020台灣國際馬拉松 新竹縣警方公布交管措施

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
2020台灣國際馬拉松賽路線圖，沿途都將實施交通管制。圖／主辦單位提供
2020台灣國際馬拉松賽路線圖，沿途都將實施交通管制。圖／主辦單位提供

2020台灣國際馬拉松賽在新竹將在明天（27日）登場，賽事將從新竹縣立體育場於上午6點起跑，全程42公里，路線途經竹北、芎林及橫山，新竹縣警方將從清晨5點至下午2點針對賽道沿途進行交通管制，並調撥車道讓車輛通行，籲請民眾配合以利賽事進行。

新竹縣警局表示，此次馬拉松賽預計超過3500人參加，從27日上午5點到下午2點為止，主要以竹北市自強一路雙向車道封閉，屆時車輛將被引導改道，而賽事起點新竹縣立體育場周邊道路，光明六路東一段東向慢車道、莊敬南路、福興路，將實施單向車道封閉。

另外在興隆路（博愛南路起至東興路一段止）、東興路（興隆路五段起至芎林鄉三民路止）、富林路（芎林鄉三民路起至文明路止），單向封閉同時會有現場員警指揮讓通行車輛改行調撥車道。

新竹縣警方提醒，自強一路東側沿線住戶，請行駛自強三路通行；竹北市莊敬南路、福興路、興隆路、東興路沿線住戶，芎林鄉富林路沿線住戶及橫山鄉中豐路沿線住戶，請配合員警管制通過。

另針對停車空間，也特別規畫新竹縣立體育場、竹北市成功國中、新竹縣立第二運動場、新竹縣政府、竹北市停七光明停車場、竹北市停五成功停車場，作為活動參加人員停放車輛空間。

新竹縣政府警察局呼籲民眾朋友行經賽事路線，請小心慢行駕駛，遵守交通規則，並配合警察、義交人員指揮疏導作業，以維交通安全與順暢。

2020台灣國際馬拉松賽路線圖，沿途都將實施交通管制。圖／主辦單位提供
2020台灣國際馬拉松賽路線圖，沿途都將實施交通管制。圖／主辦單位提供

新竹 車道

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