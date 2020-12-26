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元旦連假省道行車　呼籲開車族多利用替代路線

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
元旦連假，公路總局呼籲開車族多利用替代路線。圖／公路總局提供
元旦連假，公路總局呼籲開車族多利用替代路線。圖／公路總局提供

今年元旦有3天連續假期，民眾返鄉探親或安排旅遊行程，國道1號、3號北部路段自12月31日午後起，南下車流漸增，下午3時起，台61新竹路段也有車多情形。由於國道1號、3號桃園至新竹路段為連續假期重現性易壅塞路段，公路總局第一區養護工程處建議，北部地區的中短程交通，用路人可以利用台31線及台1線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。

第一區養護工程處特別提醒用路人，台68線西行銜接台15線的南寮交流道，於昨晚9點起，封閉左轉南下車道，至1月3日晚間9點才恢復通行。台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於1月1日0點至24點，全天封閉南下匝道，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道作為替代路線。公路總局再次呼籲民眾，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

元旦連假，公路總局呼籲開車族多利用替代路線。圖／公路總局提供
元旦連假，公路總局呼籲開車族多利用替代路線。圖／公路總局提供

國道 新竹

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