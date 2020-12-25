竹市迎曦門與東門城周邊廣場啟用 今晚音樂會歡度耶誕

國定古蹟竹塹城迎曦門有近200年歷史，為使迎曦門不被其他設施阻擋風采，新竹市政府著手改善，市長林智堅今天宣布迎曦門與東門城周邊廣場啟用，原有玻璃橋拆除並填平下挖的廣場，打造全新具有照明的寬闊廣場，市府今晚也邀東園、民富及水源國小國樂、管弦樂隊演奏音樂，陪大家歡度耶誕佳節。

林智堅說，竹塹城迎曦門見證竹市的進步與發展，市府透過改善迎曦門所在的東門圓環，盼年輕人回到舊空間，認識此具意義的古蹟。

林智堅表示，今年就快結束，希望來年不再受疫情影響，大家生活都能恢復正常，2021台灣燈會將在竹市舉辦為期10天，所有的光雕展演都將突破台灣燈會30年表演，請大家拭目以待。

市府指出，東門城位於舊城區核心，是竹市熱門古蹟景點，也是年輕人聚會與展演活動重要場地，市府整修東門城圓環，將廣場整平拓寬，廣闊場地可舉辦市集或展演，還能展示迎曦門、3座橋墩古蹟，更顯古蹟風采。

東門城圓環地下道空間以不鏽鋼包覆打造1條兩側大鏡面的10公尺長廊，改善地下道漏水問題，讓年輕人練舞表演更加舒適。

市府指出，周邊護城河也完成景觀改善工程，挖除底層淤泥，徹底改善水質，整治後的水面清澈，貫串舊城區的親水藍帶，提供市民乾淨整潔的休閒漫步場所。

市府邀請藝術家點亮護城河周邊，林智堅今晚漫步護城河觀賞藝術家作品，「光訊–粼河」讓許多螢火蟲燈在護城河驚喜現身；「萬物逐光」透過仿生造型展品，呈現河上盛開的煙花樹；「白晝之葉」在護城河橋面呈現整片垂掛式的白色樹葉林，228公園則有結合聲、光效果的「光電獸」，環狀光圈展示南寮漁港的海水聲、高鐵行駛聲及台鐵廣播聲等聲音。