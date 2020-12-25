議員續追39億元亞矽創研中心標案有黑幕 桃市：無違法

桃園市政府欲斥資39億元興建亞矽創新研發中心近日陷入採購爭議疑雲，市府上周才喊卡評選結果記者會，市議員牛煦庭今天再批，市府取消記者會顯然心裡有鬼，並質疑該廠商簡報人還曾是欲與市府合資開發該中心的光世代董事長陳光雄，角色啟人疑竇疑，他要求市府即刻廢標；市府新工處回應，目前採購過程並無違法，標案已經暫時停止，由採購申訴審議委員會釐清中，後續將待審議結果處理，暫無廢標問題。

亞洲矽谷創新研發中心基地落腳青埔，目標帶動產業升級，被視為市府重大公共工程，牛煦庭今天以「橫柴過灶、工程我要」為題召開記者會，再批該39億元標案得標廠商資本額不到標案的10分之1，不符營造業法規定，但市府卻大開後門，還一度要舉行評選結果記者會大肆宣傳，被他揭露資本額疑義後才低調取消，擺明心裡有鬼。

牛也質疑，新工處所稱廠商可以增資補正，毫無依據，因為最高法院曾有判決，指為確保參與投標廠商有履約能力，應符合招標文件規定不得補正，否則不得決標，這樣的巨額採購標案本就有資格限制，就是為確保工程品質，但市府操作顯然背道而馳。

「這些操作難道背後有暗盤交易嗎？」牛煦庭說，採購申訴審議委員會迄今未排審，是要以拖待變嗎？據了解，標場中代表廠商簡報的陳光雄，原是光世代建設公司董事長，曾要與市府合作開發亞矽創研中心，在議會監督下合作破局，如今竟又借屍還魂出手，且陳與該專案管理委託建築師與營造團隊建築師3人過從甚密，猶如互補鐵三角。

牛也提及，鄭文燦近來全台走透透，但市府螺絲也要拴緊，不能因個人發展而影響市政，此案癥結點在資本額，若能滿足招標資格並無問題，「急於投標」竟有何意圖？

市府新建工程處說明，標案在14日傍晚5點15分開標，共2家廠商投標，雖有廠商提出資格問題，但當時依投標須知檢視資格並無問題，因此進入評選階段，原先排定18日舉行評選結果記者會，考量廠商已依採購法規定提出異議及申訴因此取消，待採購申訴審議委員會釐清爭議，開標與評選過程並無違法。

至於廠商在決標前可以增資補正引來疑慮，新工處說明，因近年工程多次流標、台灣目前營建市場缺工缺料及專業人力短缺等，為擴大廠商參與投標意願及增加競爭，該標案訂定廠商資格時，僅於投標須知第64點規定廠商基本資格，並未將廠商實收資本額列為特定資格，是待決標時才審視是否符合，因此並無投標時特定資格不符問題。

新建工程處也說明，市府也有其他工程標案，為了擴大廠商參與，並未將資本額列為投標特定資格，並非僅亞矽創新研發中心標案如此設定，至於議員所指陳光雄身分並無疑慮，專案管理廠商也都符合政府採購法規定，也無法影響標案的評選會議過程，強調過程皆依法辦理，不要過度臆測。

市府法務局指出，針對亞洲矽谷創新研發中心標案，廠商提出採購異議申訴，採購申訴審議委員會已經收案，由於要通知廠商繳費等行政作業，需要時間，市府會依照法定時間排程處理，請議員放心，委員會成員也包含技術與法律委員，以大學教授為主，釐清採購異議。