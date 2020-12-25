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影／桃園小綠人好可愛 「老人遛狗」陪過馬路

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市交通局最近在衛福部桃園醫院旁路口試辦銀髮族造型燈號，小綠人拄著拐杖搖身變老綠人還遛著狗，「老人遛狗」的燈面相當逗趣，數字上方燈面動畫，則是一隻紅色的熊戴口罩、勤洗手宣導防疫。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局最近在衛福部桃園醫院旁路口試辦銀髮族造型燈號，小綠人拄著拐杖搖身變老綠人還遛著狗，「老人遛狗」的燈面相當逗趣，數字上方燈面動畫，則是一隻紅色的熊戴口罩、勤洗手宣導防疫。圖／桃園市交通局提供

「小綠人」不稀奇，桃園有「老綠人」！桃園市交通局最近在衛福部桃園醫院旁路口試辦銀髮族造型燈號，小綠人拄著拐杖搖身變老綠人還遛著狗，「老人遛狗」的燈面相當逗趣，數字上方燈面動畫，則是一隻紅色的熊戴口罩、勤洗手宣導防疫，不過有民眾反映老綠人與紅熊同時出現在燈號上，一時容易會分不清「能走還不走？」市府交通局回應，會再與廠商研議是否調整顏色，避免有混淆疑慮。

市府交通局指出，今年陸續將全年無休守護行人穿越馬路的小綠人推陳出新，為打造場所限定版行人號誌燈，一處是在高鐵站附近的路口，以企鵝過馬路作為亮點，一處則選在桃園醫院旁試辦銀髮族造型行人號誌燈，這處採用放大版30與30公分見方的全彩LED燈面，以吸引年長者注意到號誌的變化與剩餘秒數，增加穿越馬路的安全性。

這處創新的小綠人燈號位於桃園醫院旁的中山路1496巷口，試辦設置老人牽狗動畫之行人號誌燈，交通局希望，藉由「老人遛狗」燈面輕鬆意象，讓年長者可從容不迫地過馬路，並於疫情期間宣導「勤洗手、戴口罩」，提醒出入醫院民眾注意個人衛生。

民眾普遍對小綠人變身感到耳目一新，有居民說，第一次看見小綠人「拄拐杖」，還有一條狗陪著走路，覺得很新鮮、有趣，不過也有民眾看了認為，號誌上方宣傳防疫措施的動畫熊是以紅色為底，燈號上同時有紅有綠，第一時間會猶豫不知該不該走？

市府交通局指出，熊的配色是由廠商設計，會再與廠商反映是否要將小綠人與紅色的熊做區隔，避免疑慮，至於未來是否還會有其他創意小綠人規畫，會再視試辦情形，考量擴大增設地點，讓號誌與民眾生活更貼近，把路人當家人，讓路人家人都安心。

桃園市交通局最近在衛福部桃園醫院旁路口試辦銀髮族造型燈號，小綠人拄著拐杖搖身變老綠人還遛著狗，「老人遛狗」的燈面相當逗趣，數字上方燈面動畫，則是一隻紅色的熊戴口罩、勤洗手宣導防疫。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局最近在衛福部桃園醫院旁路口試辦銀髮族造型燈號，小綠人拄著拐杖搖身變老綠人還遛著狗，「老人遛狗」的燈面相當逗趣，數字上方燈面動畫，則是一隻紅色的熊戴口罩、勤洗手宣導防疫。圖／桃園市交通局提供

動畫 口罩 遛狗

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