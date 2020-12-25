影／徐耀昌就職6周年 竹縣長楊文科讚徐最有義氣的縣長
苗栗縣長徐耀昌就職6周年，縣府上午舉辦記者會以「創新、求變、接地氣」主軸向鄉親施政報告，徐耀昌強調過去6年苗栗縣財政不寬裕，但堅持 「以小博大」節省不必要的開支，投入鄉親最需要的建設，全力開源節流，累計過去4年總決算已賸餘逾51億元，標售高鐵特定區、區段徵收配餘地入帳近50億元，大幅減輕財政負擔，此外縣府招商引資累計金額已達9131億，正朝「破兆」目標邁進。
記者會上午在縣府大廳舉辦，議會及各界代表雲集，場面熱絡，新竹縣長、新竹縣文化基金會董事長楊文科也到場，苗栗縣政府感謝基金會先前協助竹竹苗防疫捐贈，特別頒獎表揚；楊文科強調徐耀昌是最有義氣的縣市首長，他上任時新竹縣面臨垃圾無處去的困擾，苗栗縣大力相挺增加代為焚化處理量，讓竹東鎮堆置的垃圾得以清除，對此他一直感恩在心。
針對縣府施政，縣議會議長鍾東錦強調，以他與徐縣長的接觸經驗，縣長第一屆任期總掛念說要多存一點錢，以便作為配合款向中央爭取建設經費，如今努力的目標一一實現，此外縣內廣設關懷據點，透過健康銀髮族協助需要照護的老人，在縣內面臨人口老化的，這部分施政讓他很認同。
徐耀昌向鄉親的施政報告也強調在交通、教育、文化觀光、醫療照護等各面相的努力成果，交通方面建構完善的九宮格路網，打通觀光、投資任督二脈，尤其延20餘年的北橫公路「最後一哩路」斗煥坪至三灣段終於如願貫通，昨天並獲行政院公共工程金質獎殊榮；面對極端氣候，縣府也加速落實治水防洪，投入逾24億元經費辦理西湖溪等水環境建設、改善田寮圳、蜆仔溝、灰寮溝等區域排水。
此外，縣府團隊以最緊湊步伐進行強化生活圈機能，竹南頭份運動公園的雙城藍綠縫合計畫及苗栗火車站東西站及周邊環境再造計畫已分別完工，民眾喜愛的貓裏喵親子公園、獅山親子公園落成啟用後，造訪人次一再衝高，第3座「苑裡親子公園」可望在農曆年前啟用。
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