影／徐耀昌就職6周年 竹縣長楊文科讚徐最有義氣的縣長

苗栗縣長徐耀昌就職6周年，縣府上午舉辦記者會以「創新、求變、接地氣」主軸向鄉親施政報告，徐耀昌強調過去6年苗栗縣財政不寬裕，但堅持 「以小博大」節省不必要的開支，投入鄉親最需要的建設，全力開源節流，累計過去4年總決算已賸餘逾51億元，標售高鐵特定區、區段徵收配餘地入帳近50億元，大幅減輕財政負擔，此外縣府招商引資累計金額已達9131億，正朝「破兆」目標邁進。

記者會上午在縣府大廳舉辦，議會及各界代表雲集，場面熱絡，新竹縣長、新竹縣文化基金會董事長楊文科也到場，苗栗縣政府感謝基金會先前協助竹竹苗防疫捐贈，特別頒獎表揚；楊文科強調徐耀昌是最有義氣的縣市首長，他上任時新竹縣面臨垃圾無處去的困擾，苗栗縣大力相挺增加代為焚化處理量，讓竹東鎮堆置的垃圾得以清除，對此他一直感恩在心。

針對縣府施政，縣議會議長鍾東錦強調，以他與徐縣長的接觸經驗，縣長第一屆任期總掛念說要多存一點錢，以便作為配合款向中央爭取建設經費，如今努力的目標一一實現，此外縣內廣設關懷據點，透過健康銀髮族協助需要照護的老人，在縣內面臨人口老化的，這部分施政讓他很認同。

徐耀昌向鄉親的施政報告也強調在交通、教育、文化觀光、醫療照護等各面相的努力成果，交通方面建構完善的九宮格路網，打通觀光、投資任督二脈，尤其延20餘年的北橫公路「最後一哩路」斗煥坪至三灣段終於如願貫通，昨天並獲行政院公共工程金質獎殊榮；面對極端氣候，縣府也加速落實治水防洪，投入逾24億元經費辦理西湖溪等水環境建設、改善田寮圳、蜆仔溝、灰寮溝等區域排水。