寶山椪柑遇旱減產6成 平均糖度反飆到13度

新竹縣寶山鄉椪柑今天舉行一年ㄧ度評鑑活動，受到今年少雨氣候影響，往年每公頃可產6萬台斤，今年銳減僅剩2萬台斤，全鄉產量減產6成以上，卻出現往年平均糖度約11度，今年躍升達13度，最高更超過14度；農民何義煥及江永修分別拿下今年特等及頭等獎，農會就表示今年量少質優，邀請企業、民眾選購品嘗，支持在地農民。

農業處長范萬釗表示，寶山鄉是全縣鮮果大鄉，全鄉種植超過200公頃柑橘，從10月過後逐漸進入盛產期，今年遇上氣候影響導致產量下跌，但在地椪柑品質向來優質，非常適合民眾作為來年春節的水果選擇，寶山鄉出產的椪柑外觀金黃，在過年過節時非常討喜，尤其農會的柑橘禮盒以客家花布設計，十分適合讓民眾作為過年「等路」。

寶山農會總幹事陳信良就說，在地種植10餘種柑橘作物，如萊姆、柳丁、砂糖柑及金桔等，今年雖然椪柑產量受影響，但品質絕不打折扣，在評鑑過程中連評審都直言難以選擇出第1名，往年椪柑禮盒都能銷售出上萬箱，今年同樣歡迎企業及民眾踴躍選購，在寶山鄉農民直銷站也同步推出優質椪柑。

寶山鄉農會表示，今年寶山椪柑平均糖度都達到13度，農會也搭配第2波農遊券活動，民眾只要來寶山農民直銷站，購買國產生鮮食材或加工食品滿1000元，憑發票或消費憑證上網登錄，登錄成功就贈送價值250元農遊券1張，選購桶柑禮盒也可電話03-5201119#17聯繫，農會分別推出6斤及10斤禮盒裝，預購價更只要300及400元。