桃園行人號誌燈再進化 小綠人拄拐杖遛狗

桃園市交通局在衛生福利部桃園醫院旁的中山路1496巷口，試辦設置「老人遛狗」的行人號誌燈，號誌中的小綠人拄著拐杖牽著狗行走，象徵長輩從容不迫過馬路，成為交通亮點。

交通局表示，近年來已在醫院、公園等較多年長者出入的地方，使用放大版30公分X30公分的全彩LED燈面行人號誌燈，但此場所限定版行人號誌燈則是為了因應高齡社會需求，特別選在桃園醫院旁試辦。

除了同樣是放大版行人號誌燈，小綠人的意象變化也改為拄拐杖、牽著狗的意象，為了宣導防疫，燈號中也有一隻戴口罩，不時洗手的紅色小熊，搭配宣導字幕，提醒出入醫院民眾注意個人衛生。

桃園市交通局長劉慶豐表示，交通局考量在地特色及地方需求，打造全方位行人專用號誌，結合聲光效果，吸引行人注意，後續將視試辦情形，考量擴大增設地點。

交通局日前也與青埔地區的「Xpark水族館」合作，在桃園高鐵站2號出口處往華泰名品城方向的平面道路打造「企鵝號誌燈」，將小綠人換成國王企鵝跟麥哲倫企鵝的剪影，並設計6種動畫，成為地方交通亮點。