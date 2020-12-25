原訂110年1月試辦數位身分證 新竹市：傾向暫緩

內政部原規劃明年1月起在新竹市試辦數位身分證申請換發，但新竹市政府今天表示，秉持市民優先、資安第一原則，若中央無法針對資安釋疑，傾向暫緩試辦。

內政部10月宣布明年1月開始在澎湖縣、新竹市及新北市3縣市小規模試辦數位身分證換發，不過，目前規劃110年1月起縮小試辦區，先在新竹市辦理小規模試行，由民眾「自願」申請換證。

新竹市政府今天發布訊息表示，數位身分證試辦將於明年上路，竹市府陸續接到許多市民、專家團體的聲音與建議，市府也持續和中央溝通。

竹市府指出，秉持市民優先、資安第一原則，若中央現階段無法針對資訊安全釋疑，市府傾向暫緩試辦。

時代力量新竹市議員廖子齊今天和台灣人權促進會等團體開記者會，認為新竹市民是在自行負擔資安責任的情況下，「被國家試用」來測試資安。

廖子齊表示，力求中央停止在新竹市試辦，著手先行立法、修法，並且尊重人民資訊自主權，保留防偽提升的無晶片新式身分證。

台灣基進新竹黨部也發新聞稿表示，他們接到許多民眾陳情，表示其中的資安風險仍沒有說明清楚，呼籲政府停止在新竹市的試辦計畫，不該拿新竹市民當白老鼠。