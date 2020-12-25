快訊

450萬元保時捷休旅車彰化1元起標 男子2萬元買到

原訂110年1月試辦數位身分證 新竹市：傾向暫緩

中央社 / 新竹市25日電

內政部原規劃明年1月起在新竹市試辦數位身分證申請換發，但新竹市政府今天表示，秉持市民優先、資安第一原則，若中央無法針對資安釋疑，傾向暫緩試辦。

內政部10月宣布明年1月開始在澎湖縣、新竹市及新北市3縣市小規模試辦數位身分證換發，不過，目前規劃110年1月起縮小試辦區，先在新竹市辦理小規模試行，由民眾「自願」申請換證。

新竹市政府今天發布訊息表示，數位身分證試辦將於明年上路，竹市府陸續接到許多市民、專家團體的聲音與建議，市府也持續和中央溝通。

竹市府指出，秉持市民優先、資安第一原則，若中央現階段無法針對資訊安全釋疑，市府傾向暫緩試辦。

時代力量新竹市議員廖子齊今天和台灣人權促進會等團體開記者會，認為新竹市民是在自行負擔資安責任的情況下，「被國家試用」來測試資安。

廖子齊表示，力求中央停止在新竹市試辦，著手先行立法、修法，並且尊重人民資訊自主權，保留防偽提升的無晶片新式身分證。

台灣基進新竹黨部也發新聞稿表示，他們接到許多民眾陳情，表示其中的資安風險仍沒有說明清楚，呼籲政府停止在新竹市的試辦計畫，不該拿新竹市民當白老鼠。

新竹 資安 身分證

延伸閱讀

美資安當局：大規模網攻受害者 含州及地方政府

若成功複製數位身分證 內政部擬提供500萬獎金

青年參政！竹市民進黨徵召曾翰揚　參加水源里長補選

國泰網路資安ETF漲不停 九檔成分股年飆100%

相關新聞

數位身分證引資安疑慮 竹市府傾向暫緩試辦

內政部預計明年試辦數位身分證，新竹市成為全國唯一的試辦區，時代力量市議員廖子齊今天與台灣人權促進會等團體開記者會，質疑內...

桃園行人號誌燈再進化 小綠人拄拐杖遛狗

桃園市交通局在衛生福利部桃園醫院旁的中山路1496巷口，試辦設置「老人遛狗」的行人號誌燈，號誌中的小綠人拄著拐杖牽著狗行...

平鎮警配合元旦連假 實施國道匝道管制

桃園市平鎮警分局配合2021年元旦連續假期，辦理國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道...

寶山椪柑遇旱減產6成 平均糖度反飆到13度

新竹縣寶山鄉椪柑今天舉行一年ㄧ度評鑑活動，受到今年少雨氣候影響，往年每公頃可產6萬台斤，今年銳減僅剩2萬台斤，全鄉產量減...

竹市議長許修睿與電商協會推免費課程 鼓勵轉型拓商機

疫情衝擊中小企業生存與發展，傳統商圈也因大型百貨商場磁吸效應逐漸沒落，新竹市議會議長許修睿與台灣電商發展協會合作推出5場...

新竹縣推客家食安繪本 13鄉鎮在地特色食材做客家料理

新竹縣政府衛生局推出全台第1本客家食安繪本套冊「魔法門帶我去買菜」，裡頭收錄進13鄉鎮市在地特色食材與食譜，更特別用海陸...

竹市關東市場彩釉帷幕呈現客家紅磚特色 營造打卡景點

新竹市公有建築美學再現，市府為保存、推廣客家文化，將25年歷史的關東市場重新改造，以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，美觀更呈現...

中壢勝昌老字號中藥廠轉型 打造迷你漢方故宮免費參觀

位於桃園市中壢區的勝昌製藥成立觀光工廠「勝昌中草藥探索館」，昨天開幕，結合親子共遊、漢方體驗、知識傳承，館方依中醫藥陰陽...

影／苗栗縣治首辦大型耶誕活動 今起連3天歡聚耶誕夜

苗栗縣政府昨晚耶誕夜舉辦點燈儀式，為今年歲末一連4天的「苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動揭開序幕，廣場周邊燈飾及8公尺高的白色...

限重路段 桃2處1月4日起科技執法

桃園市政府交通局擇定觀音區中山路2段（環中路東西兩側間）、蘆竹區南山路3段（山外路口至山林路口間）2個路段，以科技執法方...

就職2年 楊文科：AI園區4廠商進駐

新竹縣長楊文科昨天舉行就職2周年記者會，細數2年來政績，並宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生4家大廠...

北橫斗煥坪至三灣段 30日通車

苗栗縣北橫公路歷經20餘年規畫、爭取及分段施工，最後一哩路斗煥坪至三灣段工程，預定30日上午10點舉辦通車典禮 ，下午3...

熱門新聞

接地氣 桃園騎樓即起開放停車

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

嘉市路上亂貼廣告達37萬張 專家：別傻了效益根本不大

北橫斗煥坪至三灣段 30日通車

金門馬拉松賽到底辦不辦？ 要等1月11日才能抵定

高雄跨百光年無人機秀讓民眾驚呼連連！陳其邁加碼演出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。