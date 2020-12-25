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備援管線將試運轉 鄭文燦：桃園增援新竹用水

中央社 / 桃園25日電

桃園市長鄭文燦今天表示，台水公司推動桃竹備援管線工程，預計明年1月底試運轉。中央預計明年1月5日宣布桃園明年一期稻作是否休耕，農委會表示，仍有機會獲得供灌。

桃園市長鄭文燦今天上午主持抗旱應變會議時表示，為加強北部地區水資源調度彈性，台水公司推動桃竹備援管線工程，可提升桃園支援新竹調度水源能力至每天20萬噸，預計明年1月底試運轉。

鄭文燦表示，透過北水南調，板新水廠可支援桃園大湳淨水廠，平鎮淨水廠則可支援新竹地區用水，桃竹備援管線工程計畫原訂明年6月完工，因應目前水情嚴峻加快進度，管線總長26.26公里，目前已埋設96.3%。

鄭文燦表示，石門水庫水位雖略回升至65%、蓄水量1億2897萬噸，但未來2週桃園降雨量可能偏少，難以達到明年一期稻作正常供灌的蓄水目標，中央預計明年1月5日宣布桃園明年一期稻作是否休耕或部分休耕。

農委會農田水利署長蔡昇甫表示，有新屋區農民反映今年已配合一期稻作休耕，二期稻作又遇缺水停灌，希望明年一期稻作能正常供灌；若石門水庫蓄水量順利回升至1億3000萬噸，在水源充分運用、不影響民生及工業用水前提下，桃園地區明年一期稻作仍有機會獲得供灌。

桃園市經發局長郭裕信表示，在工業節水方面，針對非位在政府開發管理工業區且每日用水量在1000度以上之廠商進行專案輔導，預定今年底前完成訪查32戶，已知有部分廠商未達7%節水目標，研判可能與廠商年終訂單量增加有關，將加強用水大戶節水宣導，並進一步研議具體規範措施。

法務局長周春櫻表示，針對世界健身中心採取自主節水措施，停用男女熱水池設施，引發消費爭議，法務局在15日至22日期間累計收到12名消費者申訴（部分案件有許多會員連署），體育局已督促公司與會員積極協商，採個案方式妥適處理，法務局消保官也要求業者研議處理方案。

石門水庫 鄭文燦

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