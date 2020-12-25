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贈新人祝孕金鏟品質遭疑 苗縣府：有瑕疵可更換

中央社 / 苗栗縣25日電

苗栗縣政府在新人結婚登記時贈送「好孕金鏟」，祝福增產報國，縣議員曾玟學指朋友收到金鏟「看起來舊舊霧霧」質疑品質；縣府說，24K金材質未如電鍍光亮，若有瑕疵可更換。

少子化問題嚴重，苗栗縣政府民政處為鼓勵生育，編列新台幣266萬元預算，在每對新人結婚登記時，贈送1把金鏟子以及內含紅棗、杭菊、紅茶的三寶禮盒，每份結婚贈禮價值760元，年度採購3500份，希望祝福新人好孕「緊產子（台語諧音）」。

苗栗縣議員曾玟學昨晚在臉書發文指出，有朋友前往戶政事務所辦理結婚登記，卻發現收到的金鏟子表面霧霧，像是沾染指紋，用衣物擦拭略有改善，但鏟子整體看來仍「舊舊霧霧的」，戶所同仁開了好幾盒，狀況都一樣，看起來可能是拋光或電鍍沒處理好，呼籲民政處要求廠商確保品質。

曾玟學今天受訪表示，11月議會定期會審查預算時，他與多名議員就對民政處送金鏟子計畫提出質詢，認為對於提升生育率並無實質幫助，主張刪除預算，可惜並未成功，如今新人收到縣府贈禮卻是「金鏟變成霧鏟」，美意大打折扣。

苗栗縣議員陳光軒也表示，近期接獲部分鄉親反映，金鏟子有瑕疵，讓結婚新人非但沒有感受到被祝福，反而有點像是「被觸霉頭」，他強調，生育率下降的原因，與教育政策、縣政施政願景都有關係，以發放金鏟子來鼓勵生育率，絕對不會是根本做法。

苗栗縣政府民政處戶政科長沈欣怡解釋，縣府採購的金鏟子表面材質是以24K金處理，的確未如電鍍的光亮，但可以保存較久，也較不易氧化、變黑，因為採購數量多，驗收時無法逐一檢驗，已通知各戶所人員在送給新人前，必須先檢查，若新人收到後發現有瑕疵，也可拿回更換。

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