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竹市議長許修睿與電商協會推免費課程 鼓勵轉型拓商機

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市議會議長許修睿（中）與台灣電商發展協會合作推出5場免費電商課程，鼓勵傳統店家自我提升轉型，在電商時代拓展商機。圖／市議會提供
新竹市議會議長許修睿（中）與台灣電商發展協會合作推出5場免費電商課程，鼓勵傳統店家自我提升轉型，在電商時代拓展商機。圖／市議會提供

疫情衝擊中小企業生存與發展，傳統商圈也因大型百貨商場磁吸效應逐漸沒落，新竹市議會議長許修睿與台灣電商發展協會合作推出5場免費電商課程，鼓勵中小企業、傳統商家學習電商知識與工具，希望一同突破困境，讓各商家生意好轉。

許修睿說，新竹市的經濟發展呈現兩極化，大型商場周年慶一再創新業績，但舊商圈的店家非租即售，大型商圈發展雖是大家樂見，但城市平衡發展更重要，要靠傳統店家一起努力自我提升轉型，才能在電商時代找到一片天。

3場免費課程分別於下月7日、21日及明年2月4日舉辦，3天共舉辦5場免費課程，邀請國內電子商務、行銷、科技領域的專業講師主講，課程內容及報名可上網 https://reurl.cc/5q6jlG 或在新竹市議會臉書粉絲專頁貼文內點選報名網址。

電商 新竹 疫情

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