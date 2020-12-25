快訊

野溪溫泉安全須知：行前必備知識與裝備經驗談

聯發科首度超越高通 成全球最大智慧手機晶片供應商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市關東市場彩釉帷幕呈現客家紅磚特色 營造打卡景點

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市關東市場以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，呈現客家紅磚造建築意象。圖／市府提供
新竹市關東市場以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，呈現客家紅磚造建築意象。圖／市府提供

新竹市公有建築美學再現，市府為保存、推廣客家文化，將25年歷史的關東市場重新改造，以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，美觀更呈現客家紅磚造建築意象，市長林智堅說，本月底風雨走廊及1樓硬體設備升級都將完工，明年底還有客家圖書館、客家會館進駐，讓關東市場成為客家文化推廣中心。

林智堅說，關東橋地區客家人口占6成，是深具特色的傳統客家聚落，關東市場更是重要生活據點，市府爭取超過5千萬元經費推動關東客家主題市場改造計畫，將老舊傳統市場改造成複合式客家文化基地，升級市場硬體設施，新增風雨走廊、解決漏水等問題，讓民眾採購更舒適。

關東市場以新增風雨走廊改造外觀，找來青年建築師謝宜家團隊設計，造型線條呈現出新竹山嵐線，以深淺不一的彩釉玻璃表現出客家紅磚造建築意象，還將客家紅磚建築專屬橫向排列模式融入設計中。

1樓硬體設備加強排水、改善空調等，拆除閒置車道、手扶梯，美化攤位及拓寬走道空間等，讓市場更加寬敞，避免潮濕及難聞氣味等問題。

市府文化局指出，關東市場明年底3樓將建置客家主題圖書館，紓解鄰近圖書館金山分館一位難求的問題，4樓客家會館將調整展示空間辦理各項主題展覽、客語教學及親子活動。

市府指出，關東市場將以建築、食物、展覽多方面呈現客家文化，除了可以採購各項客家特色食材，還能到圖書館閱覽客語繪本或參加客語課程，沉浸在客家文化氛圍中。

新竹市關東市場以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，呈現客家紅磚造建築意象。圖／市府提供
新竹市關東市場以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，呈現客家紅磚造建築意象。圖／市府提供

建築 客家文化 圖書館

延伸閱讀

青年參政！竹市民進黨徵召曾翰揚　參加水源里長補選

苗栗無形文化資產 新登錄客家山歌、客家九獻禮

客家九獻禮、客家山歌 苗栗新登錄2項無形文化資產

湖口盧氏祖姑婆牌登龕入宗祠 實踐兩性平權

相關新聞

竹市議長許修睿與電商協會推免費課程 鼓勵轉型拓商機

疫情衝擊中小企業生存與發展，傳統商圈也因大型百貨商場磁吸效應逐漸沒落，新竹市議會議長許修睿與台灣電商發展協會合作推出5場...

竹市關東市場彩釉帷幕呈現客家紅磚特色 營造打卡景點

新竹市公有建築美學再現，市府為保存、推廣客家文化，將25年歷史的關東市場重新改造，以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，美觀更呈現...

中壢勝昌老字號中藥廠轉型 打造迷你漢方故宮免費參觀

位於桃園市中壢區的勝昌製藥成立觀光工廠「勝昌中草藥探索館」，昨天開幕，結合親子共遊、漢方體驗、知識傳承，館方依中醫藥陰陽...

影／苗栗縣治首辦大型耶誕活動 今起連3天歡聚耶誕夜

苗栗縣政府昨晚耶誕夜舉辦點燈儀式，為今年歲末一連4天的「苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動揭開序幕，廣場周邊燈飾及8公尺高的白色...

限重路段 桃2處1月4日起科技執法

桃園市政府交通局擇定觀音區中山路2段（環中路東西兩側間）、蘆竹區南山路3段（山外路口至山林路口間）2個路段，以科技執法方...

就職2年 楊文科：AI園區4廠商進駐

新竹縣長楊文科昨天舉行就職2周年記者會，細數2年來政績，並宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生4家大廠...

北橫斗煥坪至三灣段 30日通車

苗栗縣北橫公路歷經20餘年規畫、爭取及分段施工，最後一哩路斗煥坪至三灣段工程，預定30日上午10點舉辦通車典禮 ，下午3...

台灣燈會管制鬆綁 學校醫院正常運作

新竹市政府日前公布2021台灣燈會管制措施，引起市民關注與討論，市府廣納各方意見，昨天公布修正版，包括取消交通管制區改為...

接地氣 桃園騎樓即起開放停車

桃園市升格前，縣府公告騎樓屬於道路不得任意停車，連機車停自家騎樓也會被檢舉挨罰，招來民怨，市府交通局檢討後公告即日起開放...

要留1.3公尺通道 桃園有條件開放騎樓停機車

桃園市升格前於縣府公告騎樓屬於道路設施不得任意停車，招來民怨，連機車停自家騎樓也易被檢舉挨罰，交通局從善如流公告即日起開...

桃園巨蛋辦商業精品大賞防疫升級 機器人來幫忙

桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，現場由桃園市商業會遴選122家優質企業共同參展...

有機小松菜新價值 桃園區農會研發推米蛋捲、杯子蛋糕

桃園區農會推廣有機栽種小松菜，結合桃改場、食品研究所的技術輔導，研發出一系列如小松米蛋捲、小松麵、小松饅頭與小松杯子蛋糕...

熱門新聞

接地氣 桃園騎樓即起開放停車

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

嘉市路上亂貼廣告達37萬張 專家：別傻了效益根本不大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。