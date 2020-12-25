竹市關東市場彩釉帷幕呈現客家紅磚特色 營造打卡景點

新竹市公有建築美學再現，市府為保存、推廣客家文化，將25年歷史的關東市場重新改造，以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，美觀更呈現客家紅磚造建築意象，市長林智堅說，本月底風雨走廊及1樓硬體設備升級都將完工，明年底還有客家圖書館、客家會館進駐，讓關東市場成為客家文化推廣中心。

林智堅說，關東橋地區客家人口占6成，是深具特色的傳統客家聚落，關東市場更是重要生活據點，市府爭取超過5千萬元經費推動關東客家主題市場改造計畫，將老舊傳統市場改造成複合式客家文化基地，升級市場硬體設施，新增風雨走廊、解決漏水等問題，讓民眾採購更舒適。

關東市場以新增風雨走廊改造外觀，找來青年建築師謝宜家團隊設計，造型線條呈現出新竹山嵐線，以深淺不一的彩釉玻璃表現出客家紅磚造建築意象，還將客家紅磚建築專屬橫向排列模式融入設計中。

1樓硬體設備加強排水、改善空調等，拆除閒置車道、手扶梯，美化攤位及拓寬走道空間等，讓市場更加寬敞，避免潮濕及難聞氣味等問題。

市府文化局指出，關東市場明年底3樓將建置客家主題圖書館，紓解鄰近圖書館金山分館一位難求的問題，4樓客家會館將調整展示空間辦理各項主題展覽、客語教學及親子活動。