中壢勝昌老字號中藥廠轉型 打造迷你漢方故宮免費參觀

位於桃園市中壢區的勝昌製藥成立觀光工廠「勝昌中草藥探索館」，昨天開幕，結合親子共遊、漢方體驗、知識傳承，館方依中醫藥陰陽五行，規畫金、木、水、火、土等五行中藥展示區，遊客能在各展示區中探索百種藥材及漢方醫藥文化，宛若一座迷你版的「漢方故宮」。除了靜態展示外，設有數種多媒體遊戲，運用互動式體驗來認識濃縮中藥的製程知識。

勝昌製藥總經理李威著表示，館內開放參觀符合 PIC/S GMP 中藥濃縮製劑產線與品質檢驗實驗室，讓大家可以藉此了解臺灣濃縮中藥是非常嚴格與安心。館方也精心設計漢方DIY主題實作課程，運用特製的中藥材來激發小朋友們的創意靈感，同時也對民眾傳達中醫藥所蘊藏的養生之道。

勝昌製藥是臺灣唯一傳承中藥古法炮製的中藥製劑廠，也是全臺外銷日本第一的台灣中藥品牌，此次的轉型有助於中藥現代化與推廣事業，用不同的角度來詮釋臺灣漢方文化的價值所在。