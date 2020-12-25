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影／苗栗縣治首辦大型耶誕活動 今起連3天歡聚耶誕夜
苗栗縣政府昨晚耶誕夜舉辦點燈儀式，為今年歲末一連4天的「苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動揭開序幕，廣場周邊燈飾及8公尺高的白色耶誕樹晚間7點在眾人倒數聲中點亮，燦爛迷人，加上飄雪效果，吸引親子拍照、打卡留念；這次的歡聚耶誕夜4天活動號稱是苗栗有縣治以來首度由縣府舉辦的耶誕慶祝活動，但因國內疫情又面臨考驗，縣長徐耀昌特別提醒民眾注意防疫措施。
昨晚耶誕樹點燈儀式由徐耀昌、議長鍾東錦、副議長李文斌等人共同按下水晶球點亮位於縣府廣場旁的的耶誕樹，宣布4天的歡聚 耶誕活動展開，徐耀昌與來賓及民眾也紛紛與耶誕樹合影，感受濃濃的耶誕氛圍。
徐耀昌表示，這是縣府首次舉辦的耶誕活動，全區燈飾包含雪白耶誕樹、藍光小鐵塔、彩色燈網樹叢、藤球網美廊道、南瓜馬車、特色小屋及親子遊樂設施（包含夢幻旋轉木馬及探索小火車）即日起至明年1月18日，每天下午5點時至晚間11點將準時照亮縣府廣場，歡迎民眾來拍照打卡。
4天活動結合菁市集、星光音樂會、好康摸彩等系列主題，今天25日將邀國內知名樂團玖壹壹、流行樂團noovy、創作歌手王艷薇、金曲歌王翁立友等卡司輪番獻唱，26日、27日融合多元族群及青年社團展演，縣府歡迎鄉親朋友一起來High翻苗栗，也提醒鄉親參加時要做好防疫，活動全程都必須戴上口罩。
縣府表示，除燈飾佈置外，縣府團隊也規畫周邊景致，現場安排手寫卡片、發送糖果、塗鴨彩繪、耶誕DIY、集章拿好禮等主題活動，還準備各項摸彩獎項，包括gogoro、iPhone 12、iPad平板電腦、switch等，只要在菁市集單筆消費滿百即可獲得一次摸彩機會，歡迎全台民眾齊聚苗栗，一起歡度耶誕佳節。
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