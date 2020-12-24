快訊

Live／SBL台啤挑戰開季8連勝 不勝璞園能寫奇蹟嗎？

存股族注意！金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要留1.3公尺通道 桃園有條件開放騎樓停機車

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市交通局公告開放騎樓停放機車，但要保持1.3公尺以上的人行空間。記者張裕珍／攝影
桃園市交通局公告開放騎樓停放機車，但要保持1.3公尺以上的人行空間。記者張裕珍／攝影

桃園市升格前於縣府公告騎樓屬於道路設施不得任意停車，招來民怨，連機車停自家騎樓也易被檢舉挨罰，交通局從善如流公告即日起開放騎樓停車，但須留1.3公尺以上空間供輪椅與行人通行等，另則規範大眾運輸場站周邊300公尺騎樓仍不得停車，但若建築物所有權人或使用人無意願開放騎樓停機車，可向交通局申請禁止騎樓停車。

桃園市交通局指出，在2012年縣府時期，曾公告沿街步道式開放空間意即騎樓，納入道路交通管理處罰條例所稱的「道路」管理，比照人行道不得違規停車，若機車違停可罰600元，汽車違規停車罰900元，但此公告欠缺彈性，偏鄉地區騎樓也不得停車。

桃園市交通警察大隊統計，今年迄今受理檢舉違規停車案件達20萬件，包含違規臨停、路邊與騎樓違規等樣態，交通局指出，開放騎樓停車主要是規範民眾停車秩序，也避免不必要的交通違規檢舉產生，且符合民眾的生活習慣，是較為接地氣的做法。

交通局也公告騎樓停車規定，包含機車停放後騎樓仍須保持1.3公尺以上人行空間，可容納80公分寬的輪椅與其他行人交錯通行，騎樓停放機車以1列為限、禁多排停車，停放方向須垂直於道路，車頭不限朝內或朝外方向，車身前緣或後緣須與建築線切齊。

交通局停車管理工程科長魏光譽說，雖然騎樓停車禁令鬆綁，但為避免通勤民眾機車大量停放騎樓影響交通，另公告桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅火車站周邊300公尺範圍、機捷長庚醫院站前復興一路以及桃園區縣府路等33處沿線路段騎樓禁止停車。

桃園區成功路二段一處大樓騎樓近月因有不少機車違停遭開單，引來不少民怨，簡姓住戶認為，騎樓禁止停車不近人情，有時警方一來就開單，應先勸導為主，若停機車後，行人通行還有餘裕，保障行人權益也能兼顧停車需求，認同騎樓適度開放停車。

人行道 違停 建築

延伸閱讀

桃園巨蛋辦商業精品大賞防疫升級 機器人來幫忙

有機小松菜新價值 桃園區農會研發推米蛋捲、杯子蛋糕

影／桃園跨年晚會 不排除線上轉播或停辦

機車兩段式左轉引爭議 北市明年將與交通局研議

相關新聞

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

苗栗縣北橫公路歷經20餘年規畫、爭取及分段施工，最後一哩路「斗煥坪至三灣段工程」已完工，預定30日上午10點舉辦通車典禮...

有機小松菜新價值 桃園區農會研發推米蛋捲、杯子蛋糕

桃園區農會推廣有機栽種小松菜，結合桃改場、食品研究所的技術輔導，研發出一系列如小松米蛋捲、小松麵、小松饅頭與小松杯子蛋糕...

影／桃園跨年晚會 不排除線上轉播或停辦

桃園跨年晚會在即，不少民眾憂心疫情群聚風險，紛紛要求停辦，桃園市政府今天下午由市長鄭文燦召集相關單位開會，開了2個小時才...

要留1.3公尺通道 桃園有條件開放騎樓停機車

桃園市升格前於縣府公告騎樓屬於道路設施不得任意停車，招來民怨，連機車停自家騎樓也易被檢舉挨罰，交通局從善如流公告即日起開...

桃園巨蛋辦商業精品大賞防疫升級 機器人來幫忙

桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，現場由桃園市商業會遴選122家優質企業共同參展...

桃園元旦升旗楊梅舉辦 金曲歌后艾怡良壓軸演出

桃園市2021年元旦升旗典禮暨健走活動，選在楊梅區四維兒童公園旁國有地舉辦，由歌手曾昱嘉及樂天女孩共同領唱國歌，金曲歌后...

青年參政！竹市民進黨徵召曾翰揚　參加水源里長補選

新竹市水源里長黃金海日前因病離世，新竹市選委會訂於明年1月30日辦理補選。民進黨新竹市黨部主委陳建名指出，為了用行動力挺...

新竹縣地方創生成果展26日登場 逛市集消費還可抽獎

新竹縣地方創生成果展12月26日將在縣府旁竹北市縣政五街封街舉辦，除展出今年計畫成果外，也邀請在地特色店家在市集擺攤，販...

桃園八德國小整建老舊校舍 新大樓採用綠建築工法

桃園市八德國小斥資4.7億進行老舊校舍整建工程，今天舉行第一期校舍落成暨圖書館啟用典禮，圖書館更是採用綠建築工法。桃園市...

新竹縣長楊文科施政2周年 AI智慧園區4廠商將進駐

新竹縣長楊文科今天舉行施政2周年記者會，除細數2年來各項政績，並宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等...

結合愛心企業力量 桃市副議長李曉鐘捐萬斤柳丁贈弱勢

寒冬歲末又逢耶誕佳節，桃園市議會副議長李曉鐘延續往年慣例，今年再度結合愛心企業，一口氣向南部果農訂購1萬台斤的柳丁，今天...

超過限重大貨車勿入！桃園這2處將啟動科技執法

桃園交通科技執法再+1！桃園市交通局為提升交通安全，擇定觀音區中山路二段（環中路東西兩側間）以及蘆竹區南山路三段（山外路...

熱門新聞

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

2020萬金平安夜 下午4點開始交通管制

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

南投23公尺耶誕樹 全國最高

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。