要留1.3公尺通道 桃園有條件開放騎樓停機車

桃園市升格前於縣府公告騎樓屬於道路設施不得任意停車，招來民怨，連機車停自家騎樓也易被檢舉挨罰，交通局從善如流公告即日起開放騎樓停車，但須留1.3公尺以上空間供輪椅與行人通行等，另則規範大眾運輸場站周邊300公尺騎樓仍不得停車，但若建築物所有權人或使用人無意願開放騎樓停機車，可向交通局申請禁止騎樓停車。

桃園市交通局指出，在2012年縣府時期，曾公告沿街步道式開放空間意即騎樓，納入道路交通管理處罰條例所稱的「道路」管理，比照人行道不得違規停車，若機車違停可罰600元，汽車違規停車罰900元，但此公告欠缺彈性，偏鄉地區騎樓也不得停車。

桃園市交通警察大隊統計，今年迄今受理檢舉違規停車案件達20萬件，包含違規臨停、路邊與騎樓違規等樣態，交通局指出，開放騎樓停車主要是規範民眾停車秩序，也避免不必要的交通違規檢舉產生，且符合民眾的生活習慣，是較為接地氣的做法。

交通局也公告騎樓停車規定，包含機車停放後騎樓仍須保持1.3公尺以上人行空間，可容納80公分寬的輪椅與其他行人交錯通行，騎樓停放機車以1列為限、禁多排停車，停放方向須垂直於道路，車頭不限朝內或朝外方向，車身前緣或後緣須與建築線切齊。

交通局停車管理工程科長魏光譽說，雖然騎樓停車禁令鬆綁，但為避免通勤民眾機車大量停放騎樓影響交通，另公告桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅火車站周邊300公尺範圍、機捷長庚醫院站前復興一路以及桃園區縣府路等33處沿線路段騎樓禁止停車。

桃園區成功路二段一處大樓騎樓近月因有不少機車違停遭開單，引來不少民怨，簡姓住戶認為，騎樓禁止停車不近人情，有時警方一來就開單，應先勸導為主，若停機車後，行人通行還有餘裕，保障行人權益也能兼顧停車需求，認同騎樓適度開放停車。