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桃園巨蛋辦商業精品大賞防疫升級 機器人來幫忙

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，入場強化防疫措施，機器人可自動噴酒精消毒雙手。記者張裕珍／攝影
桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，入場強化防疫措施，機器人可自動噴酒精消毒雙手。記者張裕珍／攝影

桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，現場由桃園市商業會遴選122家優質企業共同參展，販售眾多桃園製造MIT（Made in Taoyuan）商品，還有滿額抽獎等系列動，吸引民眾參與，由於疫情又趨於緊張，入場強化實名制登錄、熱顯像儀量體溫，還派出機器人自動噴灑酒精，拉高防疫等級。

市長鄭文燦說，桃園是台灣製造業的重心，作為產品開發的領頭羊，也帶動台灣整體的經濟力，今年選定以桃園精品為主題，希望讓更多民眾看見桃園優秀的在地企業，由於今年碰上新冠肺炎疫情衝擊，各項產業陸續復甦，集結展覽銷售也是刺激振興。

市府經發局長郭裕信說，2020桃園商業精品大賞結合桃園122家企業參展，設智慧潮流區、綠能環保區、優質生活區及互動體驗區4大展區，囊括在地特色產品，有家電品牌、精緻好禮、觀光工廠、青創產品、家具工藝及品味好茶等，讓消費者搶先體驗最新的商業模式、新品新技術的發表，展現桃園品牌知名度，進而協助廠商拓展商機。

鄭文燦今天出席開幕活動，隨後也逛攤肯定各家業者的創意努力，他說，市府會持續在桃園辦理多樣化的展覽，希望在桃園會展中心啟用前帶動桃園會展產業（MICE）的成長，推升桃園優勢產業至國際舞台，未來桃園會展中心展覽館將可容600個攤位。

2020桃園商業精品大賞設置7大防疫措施，包含觀展人數實施總量管制，動線單向導引管制行進動線；進入館內實施實聯制，要刷身分證或寫健康聲明書入內；量體溫及手部酒精消毒；全程戴口罩；不提供試吃、試喝、禁止飲食；公共區域定時消毒；手舉告示標語及廣播提醒，市府提醒民眾多加配合。

桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，市長鄭文燦今天出席開幕活動後逛攤。記者張裕珍／攝影
桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，市長鄭文燦今天出席開幕活動後逛攤。記者張裕珍／攝影
桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，市長鄭文燦今天出席開幕活動後逛攤。記者張裕珍／攝影
桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，市長鄭文燦今天出席開幕活動後逛攤。記者張裕珍／攝影
桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，市長鄭文燦今天出席開幕活動後逛攤。記者張裕珍／攝影
桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，市長鄭文燦今天出席開幕活動後逛攤。記者張裕珍／攝影
桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，入場強化防疫措施，機器人可自動噴酒精消毒雙手。記者張裕珍／攝影
桃園市政府經發局今天起一連4天在桃園巨蛋舉行「2020桃園商業精品大賞」，入場強化防疫措施，機器人可自動噴酒精消毒雙手。記者張裕珍／攝影
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疫情 鄭文燦 酒精

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