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有機小松菜新價值 桃園區農會研發推米蛋捲、杯子蛋糕

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區農會今天舉行桃園區台灣稻米達人冠軍賽頒獎典禮與農產行銷活動。記者張裕珍／攝影
桃園區農會今天舉行桃園區台灣稻米達人冠軍賽頒獎典禮與農產行銷活動。記者張裕珍／攝影

桃園區農會推廣有機栽種小松菜，結合桃改場、食品研究所的技術輔導，研發出一系列如小松米蛋捲、小松麵、小松饅頭與小松杯子蛋糕等多項產品，蔬菜香氣濃厚又兼顧健康養生，今天在桃園區台灣稻米達人冠軍賽頒獎典禮上曝光行銷，很受好評。

桃園區農會連年舉行稻米競賽，鼓勵農民種好米，也藉此推廣在地農產，今年有10名農友參賽，經過田間檢查、米穀取樣、米質分析、食味官能評鑑、SGS檢驗等多項評比後，由簡志修、呂理陽與呂正義分別拿下冠軍、亞軍與季軍獎牌與萬元獎金。

簡志修與呂理陽都是得獎常勝軍，2人栽種農田鄰近大湳淨水場，水質佳且清涼，「每到夏天，稻子像在吹冷氣」，孕育的稻穗金黃飽滿，且都重視讓農田休生養息，冬天會領取休耕補助改作景觀綠肥，面對明年一期稻作，都盼不要停灌，繼續維持耕作。

由於桃園區農產以稻米為大宗，農會內也成立桃仔園烘焙工作坊14年，桃園區農會今天展出各項運用米穀粉做成的產品有米蛋糕、米餅乾，還有創意研發的蔥米蛋捲（聰明蛋捲）、小松米蛋捲（小聰明蛋捲）等，還有小松菜系列產品，讓人垂涎三尺。

桃園區農會秘書楊淑欽說，小松菜營養成分高，在日本被視為養生食物新寵兒，目前已輔導2有機農戶栽種，經過技術輔導將小松菜製成小松粉，加入甜點、麵團等增添風味，健康又養生，像是小松麵、小松米蛋捲、小松饅頭、小松杯子蛋糕、小松飛機餅乾、小松雪Q餅、小松奶酪等陸續上架，也開放烘焙業者訂購有機小松粉末原物料。

桃園區農會連年舉行稻米競賽，今年由簡志修（中）、呂理陽（左）與呂正義分別拿下冠軍、亞軍與季軍。記者張裕珍／攝影
桃園區農會連年舉行稻米競賽，今年由簡志修（中）、呂理陽（左）與呂正義分別拿下冠軍、亞軍與季軍。記者張裕珍／攝影
桃園區農會推廣有機栽種小松菜，結合桃改場、食品研究所的技術輔導，研發出一系列如小松米蛋捲、小松麵、小松饅頭與小松杯子蛋糕等多項產品。記者張裕珍／攝影
桃園區農會推廣有機栽種小松菜，結合桃改場、食品研究所的技術輔導，研發出一系列如小松米蛋捲、小松麵、小松饅頭與小松杯子蛋糕等多項產品。記者張裕珍／攝影
桃園區農會推廣有機栽種小松菜，結合桃改場、食品研究所的技術輔導，研發出一系列如小松米蛋捲、小松麵、小松饅頭與小松杯子蛋糕等多項產品。記者張裕珍／攝影
桃園區農會推廣有機栽種小松菜，結合桃改場、食品研究所的技術輔導，研發出一系列如小松米蛋捲、小松麵、小松饅頭與小松杯子蛋糕等多項產品。記者張裕珍／攝影

農會 稻米

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