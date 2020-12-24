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有機小松菜新價值 桃園區農會研發推米蛋捲、杯子蛋糕
桃園區農會推廣有機栽種小松菜，結合桃改場、食品研究所的技術輔導，研發出一系列如小松米蛋捲、小松麵、小松饅頭與小松杯子蛋糕等多項產品，蔬菜香氣濃厚又兼顧健康養生，今天在桃園區台灣稻米達人冠軍賽頒獎典禮上曝光行銷，很受好評。
桃園區農會連年舉行稻米競賽，鼓勵農民種好米，也藉此推廣在地農產，今年有10名農友參賽，經過田間檢查、米穀取樣、米質分析、食味官能評鑑、SGS檢驗等多項評比後，由簡志修、呂理陽與呂正義分別拿下冠軍、亞軍與季軍獎牌與萬元獎金。
簡志修與呂理陽都是得獎常勝軍，2人栽種農田鄰近大湳淨水場，水質佳且清涼，「每到夏天，稻子像在吹冷氣」，孕育的稻穗金黃飽滿，且都重視讓農田休生養息，冬天會領取休耕補助改作景觀綠肥，面對明年一期稻作，都盼不要停灌，繼續維持耕作。
由於桃園區農產以稻米為大宗，農會內也成立桃仔園烘焙工作坊14年，桃園區農會今天展出各項運用米穀粉做成的產品有米蛋糕、米餅乾，還有創意研發的蔥米蛋捲（聰明蛋捲）、小松米蛋捲（小聰明蛋捲）等，還有小松菜系列產品，讓人垂涎三尺。
桃園區農會秘書楊淑欽說，小松菜營養成分高，在日本被視為養生食物新寵兒，目前已輔導2有機農戶栽種，經過技術輔導將小松菜製成小松粉，加入甜點、麵團等增添風味，健康又養生，像是小松麵、小松米蛋捲、小松饅頭、小松杯子蛋糕、小松飛機餅乾、小松雪Q餅、小松奶酪等陸續上架，也開放烘焙業者訂購有機小松粉末原物料。
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