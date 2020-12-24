影／桃園跨年晚會 不排除線上轉播或停辦

桃園跨年晚會在即，不少民眾憂心疫情群聚風險，紛紛要求停辦，桃園市政府今天下午由市長鄭文燦召集相關單位開會，開了2個小時才結束，新聞處長詹賀舜轉述說明，若之後有新增本土案例或疫情有重大變化，「不排除線上轉播或直接停辦」，28日會再開會討論決定，若28日之後再傳疫情，府內也將滾動式檢討，隨時調整政策。

至於五月天即將在桃園國際棒球場舉辦演唱會，12月25、26、27日共3場次將延期明年至1月8、9、10日演出，跨年12月31日及1月1、2日三場演出則暫時如期舉辦，由於地點在桃園，詹賀舜說，已經檢視主辦單位的防疫應變計畫無虞，入場者不能攜帶飲食，現場也取消販賣區，市府會組成流灘稽查與防疫督導小組在會場走動巡查檢視。

詹賀舜說，桃園跨年晚會將在高鐵站前廣場舉行，若未來疫情升溫，可能會改為有歌手無觀眾的線上轉播方案，若疫情群聚風險大，就有可能會直接停辦，若跨年改為線上轉播，在楊梅舉行的元旦升旗就會直接停辦，目前網路與團體已有1萬2千人報名。

至於明年1月3日將在桃園巨蛋開打的P+職籃，由於為大型室內場館，觀賽現場座位區會採對號座，並無販售自由座，體育局指出會再檢視其防疫規範，是否要再做調整。