苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

苗栗縣北橫公路歷經20餘年規畫、爭取及分段施工，最後一哩路「斗煥坪至三灣段工程」已完工，預定30日上午10點舉辦通車典禮 ，當天下午3點開放車輛通行，北橫全線通車後將成為苗栗北部地區竹南、頭份至三灣、南庄的交通大動脈，斗煥坪至三灣段工程並獲行政院公共工程金質獎，苗栗縣長今天下午率員到台北受獎，領取這項有國內工程界「奧斯卡獎」美譽的獎項。

苗栗縣政府工務處指出，苗栗北橫公路完工後可紓解124縣道的車流量，改善竹南、頭份市區交通，縮短前往三灣、南庄行車時間達15分鐘，大幅提升行車效率，並可提升鄰近地區觀光及產業經濟發展，縮短城鄉差距，帶動周邊各風景休憩區人潮。

苗栗縣北橫公路工程規畫、爭取及施工歷經4位縣長，曾來視察的交通部長共有6位，縣府後續將爭取經費改善前段高架橋路面及加強綠美化，打造北橫為具景觀休閒美麗公路。

苗栗北橫公路計畫起點從竹南頭份交界的永貞路（台1己線）起，穿越國道1號往東，經中港溪頭份大橋、雞心壩、斗煥坪、內灣，終點至三灣水頭屋大橋銜接台3線，全線長約10.6公里，其中最後一段施工的斗煥坪至三灣段全長約2943公尺，計畫路寬22公尺，經費17.9億元，其中橋梁段總長936公尺，路堤段長約2007公尺，配置雙向各一個快車道及混合車道。