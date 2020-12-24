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桃園元旦升旗楊梅舉辦 金曲歌后艾怡良壓軸演出
桃園市2021年元旦升旗典禮暨健走活動，選在楊梅區四維兒童公園旁國有地舉辦，由歌手曾昱嘉及樂天女孩共同領唱國歌，金曲歌后艾怡良擔任壓軸歌手，還有留聲樂團阿卡貝拉、街頭藝人雜耍互動等精采演出，會場也準備了小國旗、氣球、國旗紋身貼紙等元旦小物免費領取。桃園市副市長高安邦表示，近日疫情升溫，呼籲參與民眾配合防疫措施。
高安邦今天參加元旦宣傳記者會時表示，升旗典禮地點楊梅區四維兒童公園旁國有地，約2.6公頃，由楊梅區公所向政治作戰局申請代管，前期工程以400萬經費辦理整地，鋪設清碎石，未來將繼續進行植栽及綠美化工作。
元旦健走路線途經四維商圈及茶業改良場、五福公園等地，全長約3公里，外加挑戰路線茶山步道1.5公里，走完全程可兌換元旦限定圍巾，還可參加Gogoro機車、iPhone12、Switch健身環組合包等112項摸彩好禮的摸彩活動。
近日疫情升溫，高安邦說，依防疫中心「跨年等大型集會活動防疫五大原則」，參加的民眾須全程佩戴口罩、配合體溫檢測及酒精消毒、隨身擕帶手機並維持開機、會場內除補充水分外禁止飲食，另呼籲民眾自主健康管理，若有身體不適（發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者）禁止參加活動。公所也將視天候允許，架設紅外線體溫感測器。
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