新竹縣地方創生成果展26日登場 逛市集消費還可抽獎

新竹縣地方創生成果展12月26日將在縣府旁竹北市縣政五街封街舉辦，除展出今年計畫成果外，也邀請在地特色店家在市集擺攤，販售地方創生特色產品，還規畫消費滿額抽獎活動，歡迎民眾前來透過逛市集、抽好禮，輕鬆閱覽地方創生的成果。

縣府行政處表示，為凝聚社區意識、協助地方產業發展，行政處今年推動「新竹縣地方創生輔導計畫」，不僅成立地方輔導創生平台、建置地方創生協力團隊，也辦理2場地方創生參訪活動、3場教育訓練、10餘場輔導會議，參與人數高達400多人。

成果展市集邀在地特色店家，如請木酢達人、台灣水色、台灣原住民音樂教育推廣協會、芎林鄉農會、或者書店、阿金姐工作坊、阿亮茗茶、新竹縣北埔鄉南埔社區發展協會、新竹縣柿染文化協會、寶山蠟藝館等店家設置攤位。