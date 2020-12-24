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桃園八德國小整建老舊校舍 新大樓採用綠建築工法
桃園市八德國小斥資4.7億進行老舊校舍整建工程，今天舉行第一期校舍落成暨圖書館啟用典禮，圖書館更是採用綠建築工法。桃園市長鄭文燦也出席活動，更承諾要再提撥1千萬給校方建置軟硬體設備。
八德國小於1899年創校，至今逾二甲子，老舊校舍整建工程採先建後拆方式進行，第1期工程於109年9月完工，取得使用執照後立即進行搬遷使用，目前正進行第2期運動場與校門新建工程，全區預計於明年7月完工。
鄭文燦表示，他自擔任市長起決定推動八德國小老舊校舍的更新，針對該計畫進行相當多次討論，後來決定採取先建後拆方式進行校園整體規畫改造。
新教學大樓採南北座向配置，為地下1層、地上5層的建築物，採智慧綠建築工法，取得銀級候選綠建築標章評定、合格級候選智慧建築標章，設有班級教室、各類專科教室、幼兒園、辦公室、圖書館及挑高視聽教室等。
未來預計可容納國小班級達70班、幼兒園4班，鄭文燦指出，70班國小班級數具有相當大的競爭力，希望八德國小能培育出更多優良學子，他也承諾將再提撥1千萬元，讓學校可以做設備更新，期許八德地區未來發展的更好。
另外，八德國小舊圖書館因受空間限制僅有2間教室大小，這次整建後更擴大成4間教室，館內以樹屋意象進行設計，結合中山路上的茄冬老樹，營造樹海的閱讀情境，吸引學生駐足閱讀。
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